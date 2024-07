Βάτραχοι-κανίβαλοι: «Δεν της άρεσε το τραγούδι του και προσπάθησε να τον φάει»

Στο νησί Kooragang, βόρεια του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, έχει νυχτώσει όταν αρχίζουν να διαταράσσουν την ηρεμία της βραδιάς μερικοί έντονοι και απόκοσμοι ήχοι.

Ο Τζον Γκουλντ, ένας ερευνητής από το Πανεπιστήμιο του Newcastle, ο οποίος διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα σχετικά με τη μείωση του πληθυσμού των χρυσοπράσινων βατράχων, τρέχει προς την κατεύθυνση από την οποία ακούγονται οι ήχοι. Εκεί, κοντά σε μια μικρή λίμνη, εντοπίζει μια σκηνή που, όπως σχολιάζουν περιπαικτικά οι New York Times, θα μπορούσε να ταιριάζει σε… αμφίβια εκδοχή μιας ταινίας με πρωταγωνιστή τον Χάνιμπαλ Λέκτερ: Ενας μεγάλος θηλυκός βάτραχος μασάει το πίσω πόδι ενός αρσενικού, ενώ τον τραβάει αργά και επίμονα μέσα σε μια τρύπα.

Αυτή η πράξη, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κανιβαλική», είναι η πρώτη ανάλογη που καταγράφεται για το συγκεκριμένο είδος και έδωσε στον Γκουντ την αφορμή να μάθει περισσότερα για το θέμα. Τελικά, ο ερευνητής καταλήγει στο ότι, όταν ένας θηλυκός χρυσοπράσινος βάτραχος δεν είναι… ικανοποιημένος από το τραγούδι του αρσενικού, είναι πιθανό ως αντίδραση να προσπαθήσει να τον φάει.

Ο κανιβαλισμός είναι κάτι συνηθισμένο μεταξύ των αμφίβιων. Παρ’ όλα αυτά, τις περισσότερες φορές θύματα πέφτουν νεότεροι βάτραχοι ή σαλαμάνδρες. Γυρίνοι διαφόρων ειδών τρώνε μικρότερους γυρίνους, για παράδειγμα. Εντούτοις, ο κανιβαλισμός μεταξύ «ενήλικων» αμφίβιων είναι κάτι σπάνιο.

