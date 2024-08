«Θυσιάστηκαν» περίπου 500.000 δέντρα για την κατασκευή του giga-εργοστασίου της Tesla κοντά στο Βερολίνο

H κατασκευή ενός giga-εργοστασίου της Tesla κοντά στο Βερολίνο είχε ως αποτέλεσμα την εκρίζωση περίπου μισού εκατομμυρίου δέντρων, σύμφωνα με στοιχεία δορυφορικής ανάλυσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με περιβαλλοντική εταιρεία πληροφοριών Kayrros, δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν την αποψίλωση 329 εκταρίων δασικής γης, την περίοδο από τον Μάρτιο 2020 έως και τον Μάιο 2023, έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 500.000 δέντρα.

Η κατασκευή του γερμανικού εργοστασίου παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, έχοντας προκαλέσει πλήθος διαμαρτυριών και αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση για τα πραγματικά οφέλη της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης.

The development of a Tesla gigafactory near Berlin has resulted in about 500,000 trees being felled

Satellite images show 329 hectares of forest were cut down at the site between March 2020 and May 2023, according to the environmental intelligence company @Kayrros

