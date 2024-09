Ολλανδία: Ακτιβιστές για το κλίμα απέκλεισαν κεντρική οδική αρτηρία

Ακτιβιστές υπέρ του κλίματος απέκλεισαν σήμερα μια μεγάλη oδική αρτηρία στην Ολλανδία, σε μια ακόμη από μια σειρά διαδηλώσεων κατά των κρατικών επιδοτήσεων σε ορυκτά καύσιμα.

Υπό χαλαρή αστυνόμευση λόγω απεργίας των αστυνομικών, περίπου 500 ακτιβιστές έκαναν το μεσημέρι πορεία σε έναν αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο κέντρο της Χάγης.

De politie is begonnen met arresteren, maar toch houden onze rebellen vol, aangemoedigd door de supporters boven de tunnelbak. We zullen blijven volhouden tot de politiek in beweging komt en fossiele subsidies worden afgeschaft. #A12blokkade #StopFossieleSubsidies pic.twitter.com/XRA7ODikdD

Με ήχους από τύμπανα που έφεραν, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και κρατούσαν πανό που έγραφαν «δράση τώρα» και «σταματήστε τις επιδοτήσεις σε ορυκτά».

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές έφεραν καρέκλες για κάμπινγκ και έστησαν σκηνές στο σημείο δείχνοντας ότι σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν εκεί.

Deze zomer was de heetste wereldwijd ooit gemeten. In augustus lag de gemiddelde temperatuur wereldwijd minstens 1,5°C boven het pre-industriële niveau en dat was de 13e maand in een periode van 14 maanden waarin dit het geval was. #StopFossieleSubsidieshttps://t.co/B61AdVn9WH pic.twitter.com/v8XLjh9Kvf

— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) September 14, 2024