Πώς οι… στρατιώτες του εμβολίου επιτίθενται σε αυτούς του κορωνοϊού (βίντεο)

Με ένα πολύ παραστατικό βίντεο κινουμένων σχεδίων το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC παρουσιάζει στους τηλεθεατές και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί τον τρόπο που επιδρά στον οργανισμό το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, προς διάψευση φόβων και συνομωσιολόγων.

Απεικονίζονται τα στελέχη του κορωνοϊού ως εισβολείς στον οργανισμό, καθώς και τα κύτταρα από το εμβόλιο και τα αντισώματα που δημιουργούνται από αυτό, με οπτικά και ηχητικά εφέ για να φανεί ακόμη και σε… αναλφάβητους η διαδικασία προστασίας του οργανισμού από την Covid-19.

Εξηγείται αναλυτικά ο τρόπος εξουδετέρωσης των εισβολέων του ιού, με τη χρήση στρατιωτικών παρομοιώσεων για μάχες μεταξύ του κορωνοϊού και των αντισωμάτων. Τονίζεται μάλιστα ότι το εμβόλιο δεν βάζει ενεργό ιό στον οργανισμό, καθώς περιλαμβάνει στελέχη του κορωνοϊού που δεν είναι ζωντανά.

HOW VACCINES WORK: As the first COVID-19 vaccine has been approved for distribution in the U.S., here’s a visual guide to what vaccines do, how they work with our immune systems and how they’re used to prevent COVID-19. https://t.co/G8Cq0eiACn pic.twitter.com/111dqBAJ4R

— ABC News (@ABC) December 15, 2020