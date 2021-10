Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια

Φόρο τιμής στην τρίτη ηλικία αποτίνει η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, που θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τόσο τον σημαντικό ρόλο που η τρίτη ηλικία μέσα από την εμπειρία και τις γνώσεις της διαδραματίζει στην κοινωνία μας αλλά και να αναδείξει τα προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει. Ειδικότερα, στην Ελλάδα λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και των χαμηλών δεικτών γονιμότητας, περισσότερα από ένα στα πέντε (22 %) άτομα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω, αναλογία που προβλέπεται να αυξηθεί σε περισσότερο από ένα τρίτο (34 %) έως το 2070. Η 1η Οκτωβρίου είναι μια ευκαιρία να σταθούμε δίπλα στα άτομα τρίτης ηλικίας, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους, να εντοπίσουμε προβλήματα υγείας που περνούσαν μέχρι πρότινος απαρατήρητα και δεν τους αποδίδαμε την δέουσα σημασία. Να δώσουμε δηλαδή βάρος στα σημάδια.

Ένα σημαντικό ζήτημα υγείας που αφορά την τρίτη ηλικία και συχνά προσπερνάται γιατί δεν ξέρουμε να το αναγνωρίσουμε είναι η δυσθρεψία. Πρόκειται για μία πάθηση που προκαλείται όταν ο οργανισμός προσλαμβάνει μέσω της καθημερινής διατροφής λιγότερα θρεπτικά συστατικά από αυτά που χρειάζεται. Και παρότι η δυσθρεψία αφορά 1 στους 3 ανθρώπους άνω των 65 ετών*, τα συμπτώματά της συχνά παραβλέπονται χωρίς οι πάσχοντες να αναζητήσουν τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας. Κι όμως, τα σημάδια είναι εκεί: η ανεξήγητη απώλεια βάρους (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% μέσα σε 6 μήνες ή μεγαλύτερο του 10% σε περισσότερους από 6 μήνες), η εξάντληση, η αδυναμία, η μειωμένη όρεξη για φαγητό ή η δυσκολία στην κίνηση είναι στοιχεία που πρέπει να μας κινητοποιήσουν είτε τα αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας είτε σε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Η χρόνια δυσθρεψία μάλιστα μπορεί να προκαλέσει απώλεια μυϊκής μάζας, μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης, αδυναμία και ευπάθεια, με κίνδυνο την απώλεια της αυτονομίας του ατόμου και την αύξηση της νοσηρότητας.

Η αντιμετώπιση της δυσθρεψίας ξεκινά από την έγκαιρη διάγνωσή της. Στη συνέχεια, η αποτελεσματικότερη λύση για τη διαχείριση της ξαφνικής απώλειας βάρους είναι η σωστή διατροφή. Πέντε με έξι μικρά και ισορροπημένα γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη και ενέργεια, σε συνδυασμό με 8 ποτήρια νερού ημερησίως μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το κρέας, το ψάρι, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά αλλά και οι φυτικής προέλευσης πρωτεϊνούχες τροφές, όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα όσπρια, τα μανιτάρια και οι ξηροί καρποί, πρέπει να ενταχθούν στο διαιτολόγιό μας, λαμβάνοντας ασφαλώς υπόψιν τυχόν αλλεργίες ή δυσανεξίες, σε συνεννόηση με τον ιατρό ή τον διαιτολόγο μας. Εάν ωστόσο ο εμπλουτισμός της συμβατικής διατροφής δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός ατόμου με δυσθρεψία, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να καταφύγουν στην ιατρική διατροφή. Τα πόσιμα θρεπτικά σκευάσματα είναι προϊόντα πλούσια σε θερμίδες, πρωτεΐνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και βιταμίνες που μετριάζουν την ανεπαρκή πρόσληψή τους από τη συμβατική διατροφή και συμβάλλουν στην ανάκτηση του βάρους και της ενέργειας. Παρέχουν δηλαδή στον οργανισμό έναν ισορροπημένο συνδυασμό μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών συστατικών.

* Σύμφωνα με τη μελέτη «Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet-related, and neuropsychological factors», Κ. Κατσάς, Μάρτιος 2020.