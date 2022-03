Όπως το βλέπουμε εμείς: Ο αυτισμός σε μία τηλεοπτική σειρά

Nevronas.gr / του Βαγγέλη Καρατζά – Πατέρας παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού

Από 21 Ιανουαρίου 2022 είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα από το amazon prime video η νέα σειρά: «Όπως το Βλέπουμε Εμείς» (As we see it). Παρακολουθούμε τρεις ενήλικες αυτιστικούς τον Χάρισον, τον Τζακ και την Violet που συγκατοικούν σε ένα διαμέρισμα μαζί με την Μάντι, που είναι ταυτόχρονα φροντιστής τους και life coach.

Παραφράζοντας μία καλή μου φίλη… Θέλω να δείτε αυτή τη σειρά.

Ο 1ος κυκλος είναι 8 μόνο επεισόδια μικρής διάρκειας από 30 μέχρι 39 λεπτά, είναι πολύ έξυπνα γραμμένη και θα ψυχαγωγηθείτε. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που γέλασα αυθόρμητα ή συγκινήθηκα τόσες πολλές φορές σε τόσο λίγα επεισόδια.

Και δεν είμαι αντικειμενικός, (ως πατέρας αυτιστικού παιδιού) αλλά λάτρεψα τους πρωταγωνιστές. Το Τζακ τον «αρχετυπικό» asperger προγραμματιστή που σιγά-σιγά ανοίγεται με το δικό του ρυθμό και τρόπο. Την Violet που είναι τελείως αφιλτράριστη, μπερδεμένη, ειλικρινής, συναισθηματική και αξιαγάπητη ταυτόχρονα. Και την αδυναμία μου, τον Χάρισον που προσπαθεί να βρει ένα φίλο, που προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια του, που είναι ευαίσθητος.

Και επίσης είμαι υπερήφανος και για τους τρεις ηθοποιούς: Σου Ανν Πιεν (Βάιολετ), Ροκ Γκλάσμαν (Τζακ) και Άλμπερτ Ρουτέτσκι (Χάρισον) για τη σύγχρονη και ρεαλιστική εικόνα τριών διαφορετικών όψεων του αυτισμού. Και ενώ είναι και οι τρεις στο φάσμα του αυτισμού δεν παίζουν τον εαυτό τους, αλλά δίνουν πραγματικά καλές ερμηνείες.

Εργασία, φίλοι, σεξ, σχέσεις, οικογένεια, το πώς βλέπουν τον εαυτό τους και τη διαφορετικότητά τους, όλα τα βλέπουμε μέσα από τη σειρά.

Ο δημιουργός της, Jason Katims δεν ασχολείται πρώτη φορά με τον αυτισμό στην τηλεόραση, είχε δημιουργήσει και τη σειρά Parenthood και βέβαια είναι ο ίδιος πατέρας ενός αυτιστικού εφήβου.

Η άλλη πλευρά…

Ο έμπειρος ηθοποιός Τζο Μοντένια μας δίνει την οπτική ενός πατέρα που ξέρει ότι μπορεί να πεθάνει και θα πρέπει να προετοιμάσει τον γιο του για το μετά. Βλέπουμε επίσης τον Βαν, τον αδερφό της Violet, πού είναι ο μόνος που έχει και το πώς επηρεάζει αυτό την προσωπική του ζωή και όχι μόνο.

Όμως βλέπουμε και την ανθρώπινη πλευρά ενός επαγγελματία φροντιστή, της Μάντι. Ένας άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά της, που πρέπει να βοηθήσει τους τρεις νέους να βρουν το δρόμο τους, την ίδια ώρα όμως που εκείνη δεν έχει βρει ακόμα το δικό της. Πολύ γεμάτη ερμηνεία από τη Sossie Bacon που την υποδύεται.

Πρώτη φορά στην Ελλάδα…

Είναι ευκαιρία λοιπόν τα υπόλοιπα να τα κρίνετε και να τα δείτε μόνοι σας, γιατί είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια παραγωγή προσβάσιμη νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν είναι διαφήμιση στο Amazon να σας πω ότι μπορείτε να το δείτε και μέσα σε μία εβδομάδα κάνοντας δοκιμαστική δωρεάν συνδρομή ή να κάνετε μία συνδρομή ενός μήνα με 6 ευρώ για να μπορείτε να το παρακολουθήσετε πιο άνετα και να δείτε κι άλλες παραγωγές, αξίζει τον κόπο.

Κλείνω με την πρώτη σκηνή της σειράς…

Ο Χάρισον φορώντας ακουστικά και με τη βοήθεια της Μάντι προσπαθεί να βγει έξω από την πολυκατοικία του. Σε όλα αυτά που τον φοβίζουν και όλα αυτά που προκαλούν αισθητηριακά προβλήματα. Αν τα καταφέρει ή όχι είναι κάτι που θα το διαπιστώσετε.

Πόσες φορές όμως εμείς ζητούμε από τους αυτιστικούς να προσαρμοστούν στα δικά μας δεδομένα, στο δικό μας κόσμο, να ξεπεράσουν τις εμμονές, τις φοβίες και τα όριά τους; Και πόσες φορές το κάνουμε εμείς αυτό;

Πόσες φορές ξεπερνάμε τον εαυτό μας, αφήνουμε τη ζώνη άνεσης μας (comfort zone) για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη για να διεκδικήσουμε αυτά που χρειαζόμαστε και θέλουμε; Μπορούμε όμως να κάνουμε αυτό που έκανε ο Χάρισον… να προσπαθήσουμε.

