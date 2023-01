Ανακαλύψτε την εφαρμογή «Be My Eyes» – Βίντεο

του Βασίλη Καββαδία – Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων/ nevronas.gr

Η τεχνολογία δεν πρόκειται ποτέ να πάψει να με ξαφνιάζει, με την καλή έννοια. Από τότε που υπέπεσε στην αντίληψή μου η εφαρμογή την οποία θέλω να σας παρουσιάσω, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πώς μπορώ να μοιραστώ την πληροφορία με όσους περισσότερους ανθρώπους είναι εφικτό, ώστε κι αυτοί με τη σειρά τους να κάνουν το ίδιο.

Όλα ξεκίνησαν, έτσι όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, δηλαδή με τυχαία εξερεύνηση σ’ ένα απ’ τα δύο μεγαλύτερα ηλεκτρονικά καταστήματα εφαρμογών για κινητά & tablets, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλο απ’ αυτό της Google.

Μέσα από την έρευνά μου κατάφερα να ανακαλύψω ένα μικρό θησαυρό, άγνωστο μέχρι εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον σ’ εμένα. Αυτός ο θησαυρός, γιατί έτσι φαντάζει στα δικά μου μάτια, έχει όνομα και λέγεται «Be My Eyes».

Πώς θα σας φαινόταν αν είχατε κάποια βλάβη στην όρασή σας και ανακαλύπτατε ότι μια εφαρμογή θα μπορούσε να γίνει πολύτιμος βοηθός σας; Επιπλέον πώς θα νιώθατε αν μαθαίνατε ότι αυτή η εφαρμογή είναι δωρεάν και ότι μπορείτε να την έχετε 24/7 στο κινητό ή στο tablet σας;

Τι θα λέγατε, αφότου αυτή η πληροφορία σας έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον, αν μαθαίνατε ότι υπάρχει και κάτι καλύτερο, καθώς αυτό το εγχείρημα έχει γίνει θερμά αποδεκτό από μια παγκόσμια κοινότητα εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν σε μια προσπάθεια να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά σας; Αν και η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι μοναδική για τον καθέναν από εμάς, εγώ θα πω ότι εντυπωσιάστηκα.

Ο κ. Hans Jørgen Wiberg, δημιουργός του «Be My Eyes», είναι ο βασικός υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω, καθώς κατάφερε με μια ομολογουμένως εξαιρετική εφαρμογή να «συνδέσει» άτομα με βλάβη όρασης, με βλέποντες εθελοντές και εταιρείες από όλο τον κόσμο, μέσω μιας ζωντανής βιντεοκλήσης.

Τίποτα δεν ξεκίνησε τυχαία στην ιστορία του «Be My Eyes»…

Το 2012 στη Δανία, ο Hans Jørgen Wiberg, τεχνίτης επίπλων με βλάβη στην όραση, μέσα από τη δουλειά του στη «The Danish Association of the Blind», αναγνώρισε ότι οι τυφλοί ή οι άνθρωποι με μειωμένη όραση χρειάζονταν συχνά λίγη βοήθεια για να φέρουν εις πέρας καθημερινές εργασίες.

Ένας τυφλός φίλος μοιράστηκε μαζί του μια συνήθεια να αξιοποιεί τις βιντεοκλήσεις για να «συνδεθεί» με την οικογένεια και τους φίλους του, οι οποίοι θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν σε εργασίες που δεν είχε την δυνατότητα να ολοκληρώσει μόνος του.

Με αφορμή αυτή την «πατέντα», ο Hans Jørgen εμπνεύστηκε να δημιουργήσει το «Be My Eyes», καθώς πίστεψε ότι η τεχνολογία των βιντεοκλήσεων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την οπτική βοήθεια τυφλών ή ατόμων με μειωμένη όραση, χωρίς να χρειάζεται να βασίζονται σε φίλους και οικογένεια, αλλά χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο εθελοντών.

Τον Απρίλιο του 2012 παρουσίασε την ιδέα του σε μια εκδήλωση νεοσύστατης εταιρείας στη Δανία, όπου συνδέθηκε με μια ομάδα που ήταν έτοιμη να κάνει πραγματικότητα το «Be My Eyes». Στις 15 Ιανουαρίου του 2015, η εφαρμογή κυκλοφόρησε για iOS και μέσα σε 24 ώρες είχε ήδη περισσότερους από 10.000 χρήστες.

Η έκδοση Android κυκλοφόρησε στις 5 Οκτωβρίου του 2017. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς το «Be My Eyes» επιλέχθηκε ως η «Καλύτερη Εφαρμογή στο Google Play» για το 2017 στις κατηγορίες «Most Innovative», «Best Daily Helper» και «Best Hidden Gem». Όμως, τα βραβεία δεν σταμάτησαν εκεί, αφού το Μάιο του 2018 κέρδισε και το «Best Accessibility Award».

Το Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε η λειτουργία «Εξειδικευμένη Βοήθεια», με τη Microsoft να πρωτοστατεί ως συνεργάτιδα εταιρεία. Η «Εξειδικευμένη Βοήθεια» επιτρέπει στους τυφλούς και με μειωμένη όραση χρήστες να συνδέονται με επίσημους εκπροσώπους της εταιρείας για προσβάσιμη και αποτελεσματική υποστήριξη πελατών.

Η εφαρμογή σήμερα έχει καταφέρει να προσφέρει μια ποικιλία εταιρικών λύσεων πέρα από την «Εξειδικευμένη Βοήθεια», έχοντας συμπεριλάβει τις λειτουργίες: «Be My Eyes for Work», «Corporate Volunteering», «Be My Eyes Experience» & «Be My Eyes Careers».

Μη διστάσετε να μπείτε κι εσείς στον κόσμο του «Be My Eyes» και με το δικό σας τρόπο να υποστηρίξετε ανθρώπους με βλάβη όρασης. Μέσα απ’ το κινητό σας ή το tablet σας μπορείτε εύκολα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή και να διευκολύνετε την καθημερινότητα ανθρώπων που το έχουν τόσο ανάγκη.

