«Πνίγηκε» από τοξικό καπνό ινδική πόλη μετά από φωτιά σε τεράστια χωματερή

Φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη σε μια τεράστια χωματερή στην πόλη Κότσι της Ινδίας, κατέκλυσε την ευρύτερη περιοχή με ένα πυκνό τοξικό νέφος, πνιγηρό για τους κατοίκους.

Η τεράστια χωματερή Μπραχμαπούραμ στο κρατίδιο της Κεράλα είναι το τελευταίο «βουνό» σκουπιδιών της Ινδίας που πιάνει φωτιά, προκαλώντας επικίνδυνες εκλύσεις θερμότητας και μεθανίου και προσθέτοντας άλλο ένα πρόβλημα στη μεγάλη λίστα προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής για τη χώρα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν την Τρίτη να ελέγξουν την εξάπλωση των τοξικών αναθυμιάσεων που είχε δημιουργήσει στην πόλη των 600.000 ανθρώπων μια ασφυκτική κατάσταση.

The fire at Brahmapuram waste dumping yard in Kochi has been raging for the past three days. The toxic smoke from the burning plastic has caused breathing difficulty to elderly people. Video shared by Navy.@NewIndianXpress @xpresskerala pic.twitter.com/CrpVb8NSK3

— Manoj Viswanathan (@Manojexpress) March 4, 2023