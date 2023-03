Το παρθένο ελαιόλαδο μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση

Μπορεί ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποφέρουν από την πολλαπλή σκλήρυνση;

Σύμφωνα με τη μελέτη που υλοποιήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με τη σύμπραξη το Πανεπιστήμιο Κύπρου το υψηλά πολυφαινολικό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποφέρουν από την πολλαπλή σκλήρυνση.

Την κλινική μελέτη πραγματοποίησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ομάδα ασθενών με μια μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης που ονομάζεται πρωτοπαθής και δευτεροπαθής προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση.

Οι συμμετέχοντες δεν έλαβαν ειδική φαρμακευτική αγωγή επειδή οι προηγούμενες θεραπείες τους είχαν αποτύχει. Τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής αυτής μελέτης έδειξαν ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής έχει ελπιδοφόρα αποτελέσματα στη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας των ασθενών. Συγκεκριμένα υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις νοητικές λειτουργίες όπως οπτικο-χωρικές ικανότητες και οπτική μνήμη αλλά και στην εύρυθμη των εκτελεστικών διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο της μελέτης, αυτή είχε λάβει έγκριση Βιοηθικής από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών (Ε.Ε.Ν.Α.Σ.Δ). Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευθεί στο Global Journal of Medical Research του εκδοτικού οίκου: Global Journals Inc. USA. Η μελέτη είναι καταχωρημένη και στο ClinicalTrials.gov (ID NCT04120675). Global Journal of Medical Research: L Nutrition & Food Science Volume 22 Issue 2 Version 1.0 Year 2022 Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal Publisher: Global Journals Inc. (USA) Online ISSN: 2249-4618 & Print ISSN: 0975-5888.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ