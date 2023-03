Διπλάσιος ο κίνδυνος καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες με προβλήματα ψυχικής υγείας

Οι γυναίκες με προβλήματα ψυχικής υγείας διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, καθώς είναι πιο πιθανό να αμελήσουν τις τακτικές γυναικολογικές τους εξετάσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η μελέτη παρατήρησης, που διενέργησε το Karolinska Institutet της Σουηδίας και δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet, βασίστηκε σε δείγμα τεσσάρων εκατομμυρίων γυναικών, γεννημένων μεταξύ 1940 – 1995.

Οι ερευνητές συνέκριναν γυναίκες με διάγνωση ψυχικής ασθένειας, νευροψυχιατρικών διαταραχών και κατάχρηση ουσιών με γυναίκες χωρίς αυτή τη διάγνωση.

Στη συνέχεια, υπολόγισαν τον κίνδυνο καρκίνου του τραχήλου, τις προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας, καθώς και τη συμμετοχή αυτών των γυναικών σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου.

