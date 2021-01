Αυτή είναι η 30ή χρονιά της ROLEX στο ράλι Rolex 24 at Daytona

Το Σαββατοκύριακο 30-31 Ιανουαρίου πραγματοποιείται το ράλι Rolex 24 At DAYTONA 2021 στην περίφημη Διεθνή Πίστα Αγώνων της Ντεϊτόνα, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την αποκαλούν και «κοιτίδα της ταχύτητας», αφού εκεί, πριν από σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα, τη δεκαετία του 1930, ο θρυλικός οδηγός Sir Malcolm Campbell πραγματοποίησε τρομερά επιτεύγματα και ρεκόρ ταχύτητας έχοντας στον καρπό του ένα Rolex Oyster. Τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι γεννήθηκε και η στενή σχέση της ελβετικής ωρολογοποιίας με τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Το ράλι αντοχής Rolex 24 At DAYTONA έκανε πρεμιέρα το 1962 και έκτοτε αποτελεί κορυφαία διοργάνωση στους αγώνες αυτοκινήτων, με αρωγό από το 1992 την Rolex.

Tο 1935 η πίστα της Ντεϊτόνα ήταν μία «ατελείωτη» ευθεία παραλία με άμμο σκληρή σαν τσιμέντο. Εκείνη τη χρονιά η βολίδα Bluebird του Sir Malcolm Campbell κατέρριψε ρεκόρ ταχύτητας με 445 χλμ./ώρα.

Η Διεθνής Πίστα Αγώνων της Ντεϊτόνα εγκαινιάστηκε το 1959. Έγινε η ταχύτερη πίστα αγώνων στις ΗΠΑ και μία από τις πρώτες Super Speedways στον κόσμο. Έχει ιδιαίτερο σχήμα –κάτι ανάμεσα σε τρίγωνο και οβάλ– και στις στροφές υπάρχει πρανές 31ο με ύψος πάνω από 10 μέτρα στο υψηλότερο σημείο του. Το πρανές αυτό επιτρέπει στα αυτοκίνητα να παίρνουν τις στροφές με μεγάλη ταχύτητα χωρίς να ντεραπάρουν –χάρη στη φυγόκεντρο δύναμη–, ενώ εξασφαλίζει σε όλους τους θεατές άριστη οπτική επαφή με την πίστα.

Tο 2021 η Rolex γιορτάζει την 30ή της χρονιά ως Χορηγός Τίτλου του περίφημου ράλι. Όπως τονίζει ο πρεσβευτής της Rolex και τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Sir Jackie Stewart, «λίγα αθλήματα έχουν το προνόμιο μίας διαρκούς σχέσης όπως αυτή της Rolex με τους αγώνες αυτοκινήτου. Η Rolex ήταν πάντοτε μία εταιρεία που σκέφτεται μακροπρόθεσμα και καλλιεργεί εξαιρετικές συνεργασίες, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει συμμετάσχει σε συγκλονιστικές ιστορικές στιγμές. Και προκαλεί πάντοτε μεγάλο ενθουσιασμό ότι το ξεκίνημα κάθε σεζόν στον μηχανοκίνητο αθλητισμό γίνεται με το Rolex 24, όπου η εμμονή με τη λεπτομέρεια και οι υψηλότερες προδιαγραφές στις επιδόσεις είναι θεμελιώδη στοιχεία για την επιτυχία του».

Από τις 22 ως τις 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Roar Before The Rolex 24, μία σειρά δοκιμαστικών αγώνων, στους οποίους οι οδηγοί είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την απαιτητική πίστα μήκους 5,73 χιλιομέτρων. Αποτελεί ένα είδος παράδοσης πλέον για τους κορυφαίους οδηγούς αγώνων από διάφορες κατηγορίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού να συμμετέχουν στο Roar και πλέον είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στο Rolex 24 At DAYTONA του 2021.

Ο θρύλος της ταχύτητας Sir Jackie Stewart είναι εδώ και χρόνια φίλος και πρεσβευτής της Rolex. Στον καρπό του φοράει φυσικά τον χρονογράφο Oyster Perpetual Cosmograph Daytona.

Το μυστικό της επιτυχίας στο Rolex 24 At DAYTONA είναι η απόλυτη ακρίβεια. Κάθε ομάδα καλείται να βρει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και στην μηχανική αξιοπιστία. Απαιτείται εξυπνάδα, δεξιοτεχνία και προσήλωση στον στόχο σε συνδυασμό με μία ξεκάθαρη αγωνιστική στρατηγική προκειμένου ένα αυτοκίνητο να κατορθώσει να αντεπεξέλθει στις εξαντλητικές εικοσιτετράωρες απαιτήσεις του ράλι. Οι οδηγοί που ολοκληρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων σε 24 ώρες αποκτούν ένα Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona με ειδική χάραξη, ως αναγνώριση της επιτυχίας τους. «Το Daytona είναι ένα από τα θρυλικότερα ρολόγια της Rolex», εξηγεί ο Sir Jackie Stewart. «Είναι το απόλυτο ρολόι για έναν οδηγό αγώνων, καθώς είναι συνυφασμένο με την ταχύτητα και την αντοχή. Το ρολόι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτόν τον εμβληματικό αγώνα, συνεπώς αποτελεί την ύψιστη και ιδανικότερη τιμή για όσους έχουν το προνόμιο να ανέβουν στο βάθρο των νικητών».

