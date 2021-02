Δεν χρειάζεται να είσαι μηχανόβιος για να φοράς έναν χρονογράφο BREITLING Top Time Deus

Ο χρονογράφος Top Time Deus Limited Edition βασίζεται σε ένα ιστορικό ρολόι της δεκαετίας του 1960 και είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας ανάμεσα στην Breitling και στην Αυστραλιανή εταιρεία χειροποίητων μοτοσικλετών και ειδών σερφινγκ Deus Ex Machina. Η Deus Ex Machina, που μεταφράζεται ως «Ο από μηχανής Θεός», γεννήθηκε το 2006 και πολύ σύντομα καθιερώθηκε στη συνείδηση των μηχανόβιων της Αυστραλίας. Αντικείμενό της οι custom-made μοτοσικλέτες και φιλοσοφία της ότι είναι καλύτερο να φτιάχνεις κάτι από απλώς να το αγοράζεις έτοιμο. Η Deus Ex Machina δημιούργησε μία ολόκληρη κουλτούρα που δεν περιορίζεται στην κατασκευή και πώληση χειροποίητων μοτοσικλετών και ανάλογου ρουχισμού υψηλής ποιότητας για τους λάτρεις των μηχανών και του σερφ, αλλά αποτελεί και έναν ύμνο στη δημιουργικότητα, στην αυθεντικότητα και στη μοναδικότητα.

Ο Γάλλος μηχανικός και σχεδιαστής χειροποίητων μοτοσικλετών, Jeremy Tagand, είναι ένα από τα τρία μέλη της Breitling Deus Squad.

Η αγάπη της Breitling για τις μοτοσικλέτες και για τον κόσμο του σερφ είναι δεδομένη, συνεπώς η σύμπραξή της με αυτή την εταιρεία μοιάζει με φυσικό επακόλουθο. Ο νέος χρονογράφος Top Time Deus Limited Edition σχεδιάστηκε για άνδρες και γυναίκες που λατρεύουν ένα περιπετειώδη τρόπο ζωής, γεμάτο δράση και επαφή με τη φύση. Η συνεργασία των δύο εταιρειών σημαίνει ότι η Breitling αναλαμβάνει και επίσημος χρονομέτρης του Deus Swank Rally, του θρυλικού πρωταθλήματος ταχύτητας με vintage μοτοσικλέτες, το οποίο λαμβάνει χώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστραλία και το Μπαλί.

Ο νέος χρονογράφος Top Time Deus κάθεται εξίσου όμορφα και σε γυναικείους καρπούς. Όπως αυτός της Χαβανέζας αθλήτριας του σερφ Sierra Lerback, η οποία ανήκει και αυτή στην Βreitling Deus Squad.

Ο νέος χρονογράφος όμως δεν απευθύνεται μόνο στους λάτρεις των μηχανών. Όπως εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Breitling, Georges Kern, «Λάτρεις των μοτοσικλετών, του σκέιτμπορντ, του σερφ και ψηφιακοί νομάδες… αυτό είναι ένα ρολόι για δυναμικούς ανθρώπους της δράσης, με στόχο και στιλ. Το πολύπλευρο Top Time Deus εξυμνεί την ελευθερία εξερεύνησης του κόσμου με τον τρόπο και τον ρυθμό του καθενός».

Ο τρίτος της παρέας Breitling Deus Squad είναι ο Καλιφορνέζος κατασκευαστής σανίδων του σερφ και λάτρης των off-road αγώνων μοτοσικλέτας, Forrest Minchinton.

Το ρολόι

Το νέο Top Time Deus Limited Edition έχει ατσάλινη κάσα διαμέτρου 41 mm και πάχους 14,27 mm, στεγανή μέχρι 30 μέτρα. Σφραγίζει με ένα κυρτό κρύσταλλο ζαφειριού με διπλή αντι-αντανακλαστική επεξεργασία.

Το ασημί καντράν έχει δύο μετρητές μαύρου χρώματος (30 λεπτών του χρονογράφου στο 3 και μικρών δευτερολέπτων στο 9) που δεν είναι ούτε στρογγυλοί, ούτε τετράγωνοι αλλά κάτι ενδιάμεσο. Στην περιφέρεια, επάνω στον μαύρο δακτύλιο της ταχυμετρικής κλίμακας υπάρχει η φράση «In benzin veritas», που είναι και το μόττο της Deus Ex Machina.

Υπάρχουν φωσφορίζουσες τετράγωνες κουκκίδες στις ενδείξεις των ωρών ενώ με Super-LumiNova® είναι επιστρωμένοι και οι κεντρικοί κίτρινου χρώματος δείκτες της ώρας και των λεπτών. Ο κεντρικός δευτερολεπτοδείκτης του χρονογράφου σε έντονο πορτοκαλί χρώμα έχει σχήμα κεραυνού.

Η πίσω όψη του ρολογιού είναι κλειστή, ατσάλινη και φέρει χαραγμένη την εικόνα μίας vintage μηχανής Deus. Στο εσωτερικό χτυπά ο αυτόματος μηχανισμός χρονογράφου Breitling Caliber 23 με συχνότητα 4 Hz (28.800 ταλαντώσεις/ώρα), 48 ώρες ενεργειακής αυτονομίας και διαθέτει πιστοποίηση χρονομέτρου από την αρμόδια ελβετική αρχή COSC, όπως άλλωστε όλα τα ρολόγια της Breitling.

Το Top Time Deus Limited Edition κυκλοφορεί σε 1.500 αντίτυπα και φοράει καφέ παλαιωμένο δερμάτινο λουράκι με απλό κούμπωμα-καρφίτσα. Για τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες το ρολόι θα διατεθεί αποκλειστικά online και στη συνέχεια θα μπορεί να το βρει κανείς και στις φυσικές μπουτίκ της μάρκας. Όσοι το παραγγείλουν διαδικτυακά στο www.breitling.com θα λάβουν μαζί και ένα συναρπαστικό συλλεκτικό λεύκωμα της Deus καθώς και μία τσάντα από καμβά. H τιμή του Top Time Deus Limited Edition είναι 4.850 €.

