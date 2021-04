Διαφάνεια, χρώμα και διαμάντια από την HUBLOT στην Watches & Wonders

Η ψηφιακή έκδοση της Watches & Wonders είναι για την Hublot η δεύτερη ευκαιρία αυτή τη χρονιά για να παρουσιάσει νέες δημιουργίες της. Θα θυμάστε ίσως πως τον Ιανουάριο είχαμε δει την πρώτη «φουρνιά» νέων μοντέλων, τα οποία είχαν κάνει πρεμιέρα στην ψηφιακή Εβδομάδα Ωρολογοποιίας του Ομίλου LVMH (δείτε το σχετικό θέμα εδώ). Τώρα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε μερικά ακόμη ρολόγια, όλα εξίσου εντυπωσιακά, το καθένα για τους δικούς του λόγους. Έχουμε λοιπόν άλλη μία σπουδή στη διαφάνεια, ένα νέο χρώμα κεραμικού υψηλής τεχνολογίας, ένα απαστράπτον διαμαντένιο tourbillon και τρία κεραμικά έργα τέχνης για τον καρπό. Όλα αυτά αποτελούν σπεσιαλιτέ της Hublot, η οποία ανεβάζει συνεχώς τον πήχη στον εαυτό της. Ας δούμε λοιπόν τι καλά παρουσιάστηκαν από την ελβετική εταιρεία…

Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire

Εδώ η Hublot ξεπέρασε για άλλη μία φορά τον εαυτό της. Είναι γεγονός ότι κάποιες φορές ισχύει το less is more και ενίοτε η αφαίρεση προσφέρει πολλά περισσότερα από όσα θα περίμενε κανείς. Στην περίπτωση του Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire, η Hublot εφοδίασε το εντελώς διάφανο Big Bang της με επίσης διάφανο μπρασελέ φτιαγμένο και αυτό από κρύσταλλο ζαφειριού! Είναι άλλη μία παγκόσμια πρωτοτυπία, εξαιρετικά δύσκολη στην εκτέλεσή της καθώς το ζαφείρι εκτός από πολύ σκληρό είναι και εύθραυστο στην επεξεργασία του. Τα πάντα λοιπόν βγαίνουν στο φως, και βεβαίως σε πρώτο πλάνο είναι ο ειδικά σχεδιασμένος αυτόματος μηχανισμός με tourbillon, πολλά από τα μέρη του οποίου είναι και αυτά από διαφανές κρύσταλλο ζαφειριού! Πρόκειται για limited edition 30 μόλις κομματιών και η τιμή του είναι 416.000 €!

Big Bang Integral Tourbillon High Jewellery

Εδώ έχουμε ακόμη δύο σπεσιαλιτέ της Hublot σε ένα ρολόι. Το νέο Big Bang Integral Tourbillon High Jewellery διαθέτει έναν αυτόματο μηχανισμό με tourbillon, εξολοκλήρου σχεδιασμένο και κατασκευασμένο in-house, και ο περίτεχνος μικρόκοσμός του είναι εκτεθειμένος σε κοινή θέα και πλαισιωμένος από 484 διαμάντια baguette συνολικού βάρους 31 καρατίων, τα οποία καλύπτουν τα πάντα: κάσα, μπρασελέ, κούμπωμα, κορώνα, στεφάνη καθώς και μέρη του skeleton καντράν. Το εντυπωσιακό είναι ότι η τιμή του δεν ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο, όπως αλλά είναι μόλις 675.000 €! Το τελευταίο σχόλιο βεβαίως αναφέρεται στην προϊστορία της Hublot στη δημιουργία πανάκριβων μοντέλων ντυμένων εξολοκλήρου με διαμάντια. Από το πρώτο Big Bang του ενός εκατομμυρίου το 2007, ακολούθησαν και άλλα απαστράπτοντα μοντέλα αξίας δύο ή και πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Big Bang Unico Yellow Magic

Τον Γενάρη κυκλοφόρησε ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί διάφανο Big Bang. Τώρα είναι η σειρά ενός κατακίτρινου μοντέλου που μας καλεί να χαρούμε τη ζωή και τον ήλιο. Αν και το κίτρινο είναι βασικό χρώμα και συναντάται παντού στη Φύση, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραχθεί στο εργαστήριο σε κεραμικό. Βέβαια, παρόμοιες δυσκολίες είχε αντιμετωπίσει η Hublot και με το κόκκινο χρώμα, αλλά τα κατάφερε περίφημα το 2018 όταν είχε παρουσίασε το Big Bang Unico Red Magic (δείτε το σχετικό θέμα εδώ). Τώρα, αποδεικνύοντας την υψηλή τεχνογνωσία της στον τομέα διαχείρισης καινοτόμων υλικών, κατάφερε να δημιουργήσει το πρώτο της ρολόι σε εκτυφλωτικό κίτρινο κεραμικό, το Big Bang Unico Yellow Magic.

Big Bang Sang Bleu II Ceramic

H σχέση της Hublot με τον κόσμο της τέχνης είναι διαρκής και εμπλουτίζεται συνεχώς από σημαντικές συνεργασίες. Μία από αυτές είναι με τον λονδρέζο καλλιτέχνη της δερματοστιξίας και δημιουργό του στούντιο τατουάζ Sang Bleu, Maxime Plescia-Büchi. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2019 και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία καθώς τα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής μοντέλα Big Bang Sang Bleu έχουν τεράστια απήχηση στο κοινό. Το 2021 κυκλοφορούν τρία Sang Bleu II από κεραμικό σε τρία χρώματα: μπλε, γκρι και λευκό. Το κάθε χρώμα διατίθεται σε 200 περιορισμένα αντίτυπα.

