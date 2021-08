H TUDOR αναζητά φάλαινες στα φιόρδ της Νορβηγίας με τον Morgan Bourc’his

Τον Morgan Bourc’his (προφέρεται Μοργκάν Μπουρκίς) σας τον είχαμε συστήσει το 2018, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για να βουτήξει στα βάθη του Αιγαίου με το «Tudor – Take a Breath» (δείτε το σχετικό θέμα εδώ). Τον Νοέμβριο του 2019 ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής της ελεύθερης κατάδυσης, ο «μπλε άνθρωπος» όπως τον αποκαλούν, άφησε τα θερμά νερά της Μεσογείου και ταξίδεψε στα παγωμένα φιόρδ της Νορβηγίας για να συναντήσει φάλαινες στο φυσικό τους περιβάλλον. Η μεγάλη πρόκληση που έθεσε στον εαυτό του ήταν να εντοπίσει και να παρατηρήσει κοντά μερικά από τα πιο μεγαλειώδη πλάσματα της άγριας φύσης, κολυμπώντας σε σκοτεινά, αφιλόξενα και παγωμένα νερά και μάλιστα στην καρδιά του χειμώνα. Απώτερος στόχος, η δημιουργία του ντοκιμαντέρ The Quest of Nature, μίας ταινίας που φέρει την υπογραφή του φημισμένου υποβρύχιου κινηματογραφιστή και φωτογράφου Jean-Charles Granjon. Στο φιλόδοξο αυτό πρότζεκτ ήταν και πάλι αρωγός και σταθερός υποστηρικτής η Tudor.

Η ελβετική ωρολογοποιία έχει συνδεθεί σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της με τολμηρούς εξερευνητές και ανθρώπους της περιπέτειας, οι οποίοι ξεπερνούν τα όριά τους. Ξεκινώντας από το καινοτόμο όραμα του ιδρυτή της μάρκας, Hans Wilsdorf, ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ιστορία των πρώτων ρολογιών χειρός, μέχρι τους άθλους των εξερευνητών της παγωμένης Γροιλανδίας τη δεκαετία του 1950 και των επαγγελματιών δυτών που εξερευνούν τους ωκεανούς του πλανήτη. Ως κορυφαίος αθλητής με πολλούς παγκόσμιους τίτλους, ο Morgan Bourc’his ενσαρκώνει απόλυτα αυτό το πρωτοποριακό πνεύμα της Tudor και τώρα, με το ντοκιμαντέρ The Quest for Nature μετατρέπεται σε παρατηρητή του φυσικού κόσμου σε ένα από τα πλέον αφιλόξενα για έναν δύτη μέρη της Γης.

«Εκτός από την ιδιότητά μου ως αθλητή της ελεύθερης κατάδυσης, που παίρνει μέρος σε παγκόσμια πρωταθλήματα, η θάλασσα ήταν πάντοτε ένα συναρπαστικό περιβάλλον, στο οποίο περνάω πολύ χρόνο καθημερινά», εξηγεί ο Morgan Bourc’his. «Για μένα η παρουσία της είναι καταλυτική και η επαφή μου με το υγρό στοιχείο αποτελεί αναγκαιότητα. Ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να αφιερώσω χρόνο στα μεγάλα θαλάσσια πλάσματα που κατοικούν στον πλανήτη μας. Υπάρχουν, αλλά κρύβονται μακριά μας στους ωκεανούς και δεν είναι τόσο πολυπληθή όσο παλαιότερα. Θέλω να τα γνωρίσω. Στη Νορβηγία, στα φιορδ του Βορρά, αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής των τοπικών κοινοτήτων».

Η ταινία

Στην προσπάθειά του να εντοπίσει όρκες και φάλαινες, ο Bourc’his απευθύνθηκε σε ανθρώπους που ζουν κοντά στα θαυμαστά αυτά ζώα. Αυτός και η ομάδα του, έξι άτομα συνολικά, βρέθηκαν στη Σπίλντρα, ένα μικρό, απομονωμένο νησί με μόλις δεκαπέντε μόνιμους κατοίκους, γεμάτο όμως ιστορία και θρύλους. Εκεί συνάντησε τον Roy Isaksen, έναν ντόπιο που γνωρίζει τα φιορδ σαν την παλάμη του χεριού του. Ο Roy έγινε ο οικοδεσπότης και ο ξεναγός του στην περιοχή και τον έφερε σε επαφή με ανθρώπους που αποδείχθηκαν απαραίτητοι για την αποστολή του. Ένας από αυτούς ήταν ο Audun Rikardsen, πρώην φαλαινοθήρας και νυν θαλάσσιος βιολόγος, ειδικός στη συγκεκριμένη περιοχή. Ο Rikardsen έγινε ο άνθρωπος-κλειδί, που βοήθησε τον Morgan να αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η αποδοχή της πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να μπορέσει κανείς να τη μετουσιώσει και να την εκμεταλλευθεί προς όφελος των έμβιων όντων. Του επισήμανε επίσης τους ανεπαίσθητους αλλά άρρηκτους δεσμούς που μας συνδέουν με αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά και μας καθιστούν συμμέτοχους είτε στην εξαφάνιση είτε στην αναγέννηση του πληθυσμού τους.

«Στο ταξίδι αυτό καταφέραμε να συγκεντρώσουμε πλήθος γνώσεων γύρω από την σχέση των ανθρώπων με την άγρια φύση», αναφέρει ο Morgan Bourc’his. «Δύο ψαράδες, ένας γέρος και ένας νέος· μία ομάδα που παρακολουθεί τους πληθυσμούς των ψαριών· ένας επιστήμονας, απόγονος φαλαινοθηρών· ένας νέο-σαμάνος· ένας ανθρωπολόγος· αλλά και ενθουσιώδεις τουρίστες που ήρθαν, όπως εμείς, για να γνωρίσουν τις μεγαλειώδεις φάλαινες».

Το ρολόι

Κατά τη διάρκεια της αποστολής αυτής στη Νορβηγία, ο Morgan Bourc’his είχε συνεχώς στον καρπό του ως πολύτιμο σύμμαχο το Pelagos της Tudor, ένα άρτιο από κάθε άποψη καταδυτικό μοντέλο, το οποίο επιβεβαιώνει τη μακρά ιστορία και παράδοση της Tudor στην κατασκευή στιβαρών ρολογιών, τα οποία απευθύνονται τόσο στους ερασιτέχνες όσο και στους επαγγελματίες θιασώτες του βυθού.

Στις εντυπωσιακές τεχνικές του αρετές περιλαμβάνονται στεγανότητα μέχρι 500 μέτρα βάθος, κάσα και μπρασελέ από τιτάνιο (υλικό 40% ελαφρύτερο από το ανοξείδωτο ατσάλι), πατενταρισμένο κούμπωμα που ρυθμίζεται αυτόματα, αυτόματος Manufacture Calibre MT5612 με 70 ώρες ενεργειακής αυτονομίας και πιστοποίηση χρονομέτρου ακριβείας από το COSC, βαλβίδα διαφυγής ηλίου και πλήρως φωσφορίζον καντράν.

Ακόμη και οι αριθμοί και οι ενδείξεις επάνω στην κεραμική περιστρεφόμενη στεφάνη φέρουν επίστρωση με Luminova, για τέλεια ορατότητα ακόμη και στο απόλυτο σκοτάδι. Διόλου τυχαία το Pelagos κέρδισε το βραβείο καλύτερου σπορ ρολογιού στο Grand Prix d’ Horlogerie της Γενεύης το 2015.

Αξίζει να δείτε παρακάτω ένα απόσπασμα του ντοκιμαντέρ του Jean-Charles Granjon με πρωταγωνιστή τον Morgan Bourc’his…

