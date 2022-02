Τι καλό είδαμε στην Εβδομάδα Ωρολογοποιίας του ομίλου LVMH για το 2022;

Εδώ και τρία χρόνια ο όμιλος ειδών πολυτελείας LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) ανοίγει τον χορό των νέων μοντέλων ρολογιών της χρονιάς κάθε Ιανουάριο, διοργανώνοντας μία έκθεση στη Γενεύη, στην οποία παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους οι Bulgari, Hublot, TAG Heuer και Zenith, οι τέσσερις μεγάλοι οίκοι υψηλής ωρολογοποιίας που ανήκουν στον όμιλο. Φέτος –όπως και πέρυσι–, λόγω των ειδικών συνθηκών που επέφερε η πανδημία, η LVMH Watch Week 2022 δεν έγινε διά ζώσης αλλά διαδικτυακά, από τις 24 έως τις 28 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή δημοσιογράφων και κοσμηματοπωλών από όλο τον κόσμο. Ο κάθε οίκος έκανε τα αποκαλυπτήρια των νέων δημιουργιών του, μένοντας πιστός στην τεχνογνωσία και στην ξεχωριστή ιδιοσυγκρασία του: τόλμη και φινέτσα από την Bulgari, δυναμισμός και καινοτομία από την Hublot, avant-garde πνεύμα από την TAG Heuer και μηχανική δεξιοτεχνία από την Zenith.

BULGARI

Οι νέες δημιουργίες του οίκου Bulgari είναι όπως πάντα υψηλής αισθητικής και τεχνογνωσίας, ενώ πανταχού παρόντες είναι οι υπέροχοι πολύτιμοι λίθοι που προδίδουν τη μακρά παράδοση της Bulgari στον τομέα του κοσμήματος. Τα Serpenti Misteriosi είναι η επόμενη σελίδα στην ιστορία του εμβληματικού φιδιού-συμβόλου του Ρωμαϊκού οίκου και πλέον είναι εφοδιασμένα με τον νέο μηχανικό μηχανισμό Piccolissimo, ο οποίος αποτελεί επίτευγμα μικρομηχανικής. Τα Lvcea Intarsio είναι εμπνευσμένα από τις χαρακτηριστικές γαλάζιες και ροζ αποχρώσεις του ουρανού πάνω από την Αιώνια Πόλη, ενώ το νέο Octo Roma Emerald Grande Sonnerie είναι πραγματικό χάρμα οφθαλμών και ώτων, αφού συνδυάζει τη λάμψη των πολύτιμων λίθων με τον καθαρό ήχο ενός ρολογιού με ηχητική σήμανση. Τέλος, το Octo Roma Blue Carillon Tourbillon ανεβάζει τον πήχη της υψηλής ωρολογοποιίας σε άλλο επίπεδο…

BULGARI Octo Roma Emerald Grande Sonnerie

HUBLOT

Με τη νέα συλλογή τριών μοντέλων Big Bang Integral Time Only η Hublot παρουσιάζει για πρώτη φορά Big Bang σε διάμετρο 40 χιλιοστών. Επιπλέον, έξι νέα μοντέλα με κάσες από κίτρινο χρυσό υπενθυμίζουν το πνεύμα του ιδρυτή της μάρκας, ο οποίος πριν από 40 χρόνια έπραξε το αδιανόητο, παντρεύοντας ένα ευγενές μέταλλο, τον χρυσό, με ένα ευτελές υλικό, το καουτσούκ. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο γυναικείο κοινό της Hublot, καθώς η συλλογή Big Bang One Click 33mm εμπλουτίζεται με 12 νέα δερμάτινα λουράκια σε υπέροχα χρώματα που αλλάζουν πανεύκολα χάρη στο σύστημα One Click. Τη σοδειά νέων μοντέλων ολοκληρώνουν τρεις νέες εκδοχές του Big Bang Sang Bleu II και μία εντυπωσιακή έκδοση του Big Bang Unico Golf Orange Carbon, με κάσα από πορτοκαλί ανθρακόνημα!

HUBLOT Big Bang Integral Time Only

TAG HEUER

Ο σπορ προσανατολισμός της TAG Heuer είναι εμφανής σε όλες τις νέες της δημιουργίες για το 2022. Από τα τρία νέα μοντέλα της θρυλικής συλλογής Autavia, η οποία γεννήθηκε το 1962 για τους λάτρεις της περιπέτειας μέχρι τη συλλογή Aquaracer, η οποία συνδυάζει ακρίβεια και αξιοπιστία ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες και εμπλουτίζεται με νέα μοντέλα Aquaracer Professional 200, μεταξύ αυτών και μία πράσινη συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στην πρωταθλήτρια του τένις, Naomi Osaka, η οποία είναι και πρέσβειρα της TAG Heuer.

TAG HEUER Aquaracer Professional 200

ZENITH

Πλούσια είναι η πρώτη σοδειά μοντέλων που παρουσίασε η Zenith για το 2022. Και είναι όλα Defy. Ξεχωρίζει αναμφισβήτητα το Defy Extreme Carbon, το πρώτο ρολόι φτιαγμένο αποκλειστικά από ανθρακόνημα, το οποίο συνδυάζει εξαιρετική στιβαρότητα και επιδόσεις και διατίθεται με τρία λουράκια με σύστημα εύκολης αλλαγής. Επιπλέον, η ελβετική εταιρεία αποτίει φόρο τιμής στην ιστορική της κληρονομιά με δύο νέα ρολόγια: Το Defy Revival A3642, που αποτελεί μία σύγχρονη εκδοχή του πρώτου μοντέλου Defy που παρουσιάστηκε το 1969, την ίδια χρονιά που βγήκε στην αγορά και ο εμβληματικός μηχανισμός El Primero, και το Defy Skyline, που είναι εμπνευσμένο από τον νυχτερινό ουρανό και τον ευφυή ιδρυτή της Zenith, Georges-Favre Jacot. Μία μοναδική αλχημεία δημιουργείται από τα χρωματιστά μεταλλικά καντράν και τα παιχνίδια του φωτός που προκαλούνται χάρη στο ανάγλυφο μοτίβο τους –πρόκειται για μία σύγχρονη εκτέλεση του λογότυπου με το διπλό Ζ από τη δεκαετία του 1960. Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο χρονογράφος Defy 21 Chroma με τις έντονες χρωματικές πινελιές στο καντράν και στο λουράκι, ενώ αποκλειστικά για τις κυρίες παρουσιάστηκαν δύο Defy Midnight Sunset Borealis, με υπέροχα ντεγκραντέ καντράν στους τόνους του κίτρινου-πορτοκαλί-κόκκινου και του γαλαζοπράσινου, φυσικά με διαμάντια στη στεφάνη.

ZENITH Defy Skyline

Τις προσεχείς ημέρες θα σας παρουσιάσουμε με λεπτομέρειες όλα τα νέα μοντέλα κάθε μάρκας ξεχωριστά. Μείνετε συντονισμένοι…