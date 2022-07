To ρολόι του «βασιλιά» του Wimbledon ήταν Hublot

«Ως αθλητής που έχει ως κίνητρο τη φιλοδοξία του να γράψει ιστορία στο τένις, είμαι ιδιαιτέρως υπερήφανος που μου δίνεται η ευκαιρία να ενταχθώ στην οικογένεια της Hublot, στην οποία ανήκουν ήδη αθλητές που άφησαν το στίγμα τους, ο καθένας στο άθλημά του, και έχουν γίνει θρύλοι, όπως ο Πελέ και ο Γιουσέιν Μπολτ. Με την Hublot έχουμε τόσα πολλά να κερδίσουμε, μαζί»! δήλωνε προφητικά στα τέλη της περασμένης χρονιάς ο Νόβακ Τζόκοβιτς, κατά την ανακοίνωση της συνεργασίας του με την ωρολογοποιία Hublot. Την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, στον τελικό του Wimbledon, o Νόβακ Τζόκοβιτς, επικράτησε του αντιπάλου του, του Αυστραλού Νικ Κύργιος, με 3-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) κατακτώντας τον 21ο τίτλο Γκραν Σλαμ στην καριέρα του. Για την ακρίβεια έχει κερδίσει εννιά φορές το Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 και 2021), επτά φορές το Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 και 2022), τρεις φορές το U.S. Open (2011, 2015 και 2018) και δύο φορές το Roland Garros (2016 και 2021).

H Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κάθριν, απονέμει το έπαθλο του νικητή του Wimbledon στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στον καρπό του είχε το Hublot Big Bang Meca-10 Ceramic Blue. (photo: Reuters)

O Σέρβος πρωταθλητής, ο οποίος από τον Ιούλιο του 2011 και μέχρι πρότινος βρισκόταν διαρκώς στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του τένις –πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση–, έχει δεκάδες ακόμη διακρίσεις στο ενεργητικό του –μεταξύ αυτών τίτλους Master, Masters 1000 και ένα ολυμπιακό μετάλλιο. Το 2022 λόγω άρνησής του να εμβολιαστεί για τον κορωνοϊό, έχασε το δικαίωμα συμμετοχής του στο Αυστραλιανό Open. Εκρηκτικός όταν κρατάει τη ρακέτα, αλλά πάντοτε χαμηλών τόνων και με ευγενική παρουσία στα κορτ, ο Νόλε, όπως τον αποκαλούν χαϊδευτικά οι φανατικοί οπαδοί και οι συνάδελφοί του, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση προς τους νεότερους αθλητές.

Το ρολόι

Όταν περπάτησε στο καταπράσινο γήπεδο του κεντρικού γηπέδου στο Wimbledon για να παραλάβει από τα χέρια της Δούκισσας του Κέιμπριτζ το πολυπόθητο τρόπαιο του 2022 ο Nole είχε στον καρπό του το Hublot Big Bang Meca-10 Ceramic Blue, ένα μοντέλο διαμέτρου 45 mm από μπλε κεραμικό. Το Meca-10 είναι εμπνευσμένο από το Meccano, το παιχνίδι των παιδικών μας χρόνων, η αρχιτεκτονική του όμως είναι εντελώς avant-garde για την ωρολογοποιία.

Διόλου τυχαία αυτό το ρολόι –συγκεκριμένα η έκδοσή του από Magic Gold– κατέκτησε το βραβείο design «Red Dot: Best of Best 2017» για την υπεροχή του στον τομέα της υψηλής μηχανικής, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της αισθητικής. Πρόκειται για την ύψιστη διάκριση των Red Dot Awards και την απένειμε μία κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 40 καθηγητές, δημοσιογράφους και ανεξάρτητους σχεδιαστές, έχοντας εξετάσει ενδελεχώς 5.500 δημιουργίες συμμετεχόντων από 54 χώρες του κόσμου.

