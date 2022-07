Ποιο ρολόι της TAG Heuer φοράει ο Ryan Gosling στην ταινία “The Gray Man” του Netflix;

Όταν ανήκεις στο «κλειστό κλαμπ» των πρωτοκλασάτων ονομάτων του Χόλυγουντ, καθετί που κάνεις αποτελεί είδηση. Και ο Ryan Gosling εμπίπτει σίγουρα σ’ αυτή την κατηγορία. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση φιλοξενείται στο HOURS όχι μόνο λόγω των υποκριτικών του ικανοτήτων, της blockbuster προϋπηρεσίας του ή του ιδιαίτερου στιλ του στο ντύσιμο, αλλά κυρίως λόγω της στενής σχέσης του με τον κόσμο των ρολογιών. Ο Gosling είναι πρεσβευτής της TAG Heuer και αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο για τη συνεργασία της ελβετικής ωρολογοποιίας με τη δημοφιλή πλατφόρμα Netflix. Αφορμή η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστή, το The Gray Man. Στο κατασκοπευτικό θρίλερ θα τον δούμε να υποδύεται τον δολοφόνο Sierra Six, έναν χαρακτήρα που ενσαρκώνει το μότο της TAG Heuer “Don’t Crack Under Pressure”. Και φυσικά στον καρπό του φοράει, τι άλλο; Ένα εμβληματικό μοντέλο, το TAG Heuer Carrera Three Hands.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχουν αναλάβει οι παλαίμαχοι αδελφοί Joe και Anthony Russo, οι οποίοι μεταξύ άλλων έχουν υπογράψει τις ταινίες Avengers: Infinity War και Avengers: Endgame. Όταν ο πιο ταλαντούχος μυστικός πράκτορας της CIA (Gosling), ανακαλύπτει τυχαία κάποια σκοτεινά μυστικά της υπηρεσίας, ένας ψυχοπαθής πρώην συνάδελφός του, που τον υποδύεται ο Chris Evans, τον επικηρύσσει, και έτσι ξεκινά ένα παγκόσμιο κυνηγητό από πληρωμένους δολοφόνους που προσπαθούν να τον εξοντώσουν.

Και τι άλλο θα φορούσε στον καρπό του ένας υπερπράκτορας σε ένα μανιώδες κυνηγητό δολοφόνων, από ένα TAG Heuer Carrera; Μάλιστα στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας της ταινίας, τη φωτογράφηση του Ryan Gosling ως Sierra Six, με το TAG Heuer Carrera Three Hands στον καρπό του, ανέλαβε ο βραβευμένος φωτογράφος Pari Dukovic. Η καμπάνια θα «τρέξει» σε 80 χώρες και θα κοσμήσει 150 σημεία πώλησης ρολογιών TAG Heuer.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Netflix για το The Gray Man. Όχι μόνο πρωταγωνιστεί ο δικός μας πρεσβευτής Ryan Gosling, αλλά και ένα σπουδαίο καστ που περιλαμβάνει τους Chris Evans και Regé-Jean Page. Με τους αδερφούς Russo να το σκηνοθετούν είναι ήδη μια must-watch ταινία για το 2022. Και τι άλλο θα μπορούσε να φορά ο Sierra Six του Gosling, παρά το εμβληματικό TAG Heuer Carrera Three Hands, ένα ρολόι που είναι σχεδιασμένο για να μη λυγίζει υπό οποιαδήποτε πίεση», σχολιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της TAG Heuer, Frédéric Arnault.

Τι δηλώνει ο Ryan Gosling για την νέα αυτή συνεργασία; «Υποδύομαι τον Sierra Six στο The Gray Man, μια ταινία γεμάτη δράση. Ο Six είναι ένας πράκτορας που βρίσκεται πάντα στα όρια, παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας και χρειάζεται το κατάλληλο ρολόι για να τον υποστηρίζει. Για να επιζήσει έχει ανάγκη την ακρίβεια και την αφοσίωση και έτσι φαίνεται να έχει βρει το τέλειο ταίρι στο TAG Heuer Carrera που φορά».

Μία γεύση από το The Gray Man στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας…

