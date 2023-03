Επτά κορυφαία έργα τέχνης στον καρπό χάρη στην Swatch

Οι λάτρεις των ρολογιών είναι εξοικειωμένοι με την έκφραση «τέχνη της ωρολογοποιίας». Γιατί προφανώς γνωρίζουν ότι πρόκειται για μία απαιτητική τέχνη που απαιτεί βαθιά γνώση, επιμονή και ακρίβεια. H Swatch συνδυάζει τους όρους «τέχνη» και «ωρολογοποιία» όχι μόνο μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά. Πώς; Μεταφέροντας κορυφαία έργα τέχνης στον καρπό του χεριού. Η ελβετική μάρκα ανέκαθεν είχε καλλιτεχνικές ανησυχίες. Ενδιαφερόταν για τον «εκδημοκρατισμό» της τέχνης, η οποία ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια των μουσείων και των ακριβοθώρητων ιδιωτικών συλλογών και αγγίζει ευρύτερη μερίδα του κοινού που μπορεί πλέον να αποκτήσει το έργο ενός κορυφαίου δημιουργού με χαμηλό τίμημα και να το χαίρεται καθημερινά. Έχετε πάθος με την Αναγέννηση, με τον σουρεαλισμό, με την Pop-Art; Χάρη στο Swatch Art Journey ένα διάσημο αριστούργημα γίνεται κυριολεκτικά του …χεριού σας.

Για την επίσημη πρεμιέρα της νέας συλλογής Swatch Art Journey 2023 η Swatch επέλεξε ως σκηνικό τη Λισαβόνα, μία πόλη που λατρεύει την τέχνη και αυτό είναι προφανές σε κάθε γωνιά της, από τα επιβλητικά μουσεία, την υπέροχη παλιά πόλη με τα περίτεχνα μπαλκόνια, τα παραδοσιακά τραμ, τα γραφικά τουκ τουκ, τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες του δρόμου μέχρι τα ζωγραφισμένα στο χέρι πλακάκια που ντύνουν ολόκληρα κτήρια, τα περίφημα Azulejos.

Καλλιτεχνικά γονίδια



Το Swatch Art Journey, το ταξίδι της Swatch στα μονοπάτια της τέχνης, ξεκίνησε το 1985, μόλις δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της. Όπως μας εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Swatch, Alain Villard, «η Τέχνη είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της μάρκας, είναι εντυπωμένη στο DNA της. Ξεκινήσαμε το 1984 την πρώτη μας συνεργασία με την Κίκι Πικάσο, για να ακολουθούσουν πολλές ακόμη συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως ο Κιθ Χάρινγκ, ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, ο Ντέιμιαν Χερστ, η Βιβιάν Γουέστγουντ, ο Σαμ Φράνσις και πολλοί άλλοι. To 2011 δημιουργήσαμε το Swatch Art Peace Hotel στην Σανγκάη. Εκεί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, ο καθένας στο είδος του, εκθέτοντας τις δημιουργίες τους στους χώρους του ξενοδοχείου. Εδώ και δώδεκα χρόνια έχουμε φιλοξενήσει 460 καλλιτέχνες από 54 χώρες. Το επόμενο ορόσημο για την Swatch και την Τέχνη ήταν και πάλι το 2011 όταν ξεκίνησε η συνεργασία μας με την Μπιενάλε της Βενετίας, ίσως το σημαντικότερο καλλιτεχνικό γεγονός διεθνώς. Και το 2018 αρχίσαμε να συμπράττουμε απευθείας με τα μουσεία. Ήταν αναμφισβήτητα σωστή απόφαση να μεταφέρουμε αριστουργήματα στον καρπό του χεριού των ανθρώπων. Ξεκινήσαμε με το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ, κατόπιν συνεργαστήκαμε με το Thyssen-Bornemisza στη Μαδρίτη, για να ακολουθήσουν το Λούβρο στο Παρίσι, το ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης και το Κέντρο Πομπιντού και πάλι στο Παρίσι».

Οι δύο οικοδεσπότες της βραδιάς, ο Alain Villard, διευθύνων σύμβουλος της Swatch, και ο Carlo Giordanetti, διευθύνων σύμβουλος του Swatch Art Peace Hotel της Σαγκάης.

Η νέα συλλογή

Το 2023 σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο του Swatch Art Journey, καθώς από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τον Μάιο θα κυκλοφορήσει μια σειρά πέντε capsule συλλογών. Η συλλογή Swatch Art Journey 2023 αποτελείται –μέχρι στιγμής– από επτά νέα μοντέλα Gent και New Gent βασισμένα σε διάσημα έργα μεγάλων καλλιτεχνών σε συνεργασία με τέσσερα μουσεία.

Swatch x MoMA

Δύο από τα ρολόγια της συλλογής είναι βασισμένα στα έργα Girl και Reverie του κορυφαίου εκφραστή της Pop Art, Ρόι Λιχτενστάιν, τα οποία φιλοξενούνται στο MoMA Νέας Υόρκης. Σίγουρα δεν αποτελεί σύμπτωση ότι φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη.

Το μοντέλο Girl by Roy Lichtenstein έχει ως κυρίαρχη εικόνα μία ξανθιά γυναίκα με αστραφτερό χαμόγελο, σαν διαφήμιση οδοντόκρεμας της δεκαετίας του 1960, ενώ στο πίσω μέρος του ρολογιού αποτυπώνονται οι χαρακτηριστικές κουκκίδες Ben-Ray dots του Λιχτενστάιν.

Σε έντονο κίτρινο, το μοντέλο Reverie by Roy Lichtenstein προδίδει το πάθος του καλλιτέχνη με τη μουσική τζάζ, η οποία ενέπνευσε πολλά εμβληματικά έργα του. Μάλιστα στη θηλιά στο λουράκι αναγράφεται η διάσημη ρήση “The melody haunts my reverie” (η μελωδία στοιχειώνει τον ρεμβασμό μου) που υπάρχει και στο πρωτότυπο έργο του Λιχτενστάιν.

Swatch x Magritte

Δύο μοντέλα της συλλογής είναι εμπνευσμένα από διάσημους πίνακες του σουρεαλιστή Ρενέ Μαγκρίτ, οι οποίοι ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Μαγκρίτ στις Βρυξέλλες. Φέτος μάλιστα γιορτάζονται και τα 125 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη. Το πρώτο ρολόι ονομάζεται La Trahison des Images by René Magritte (H προδοσία των εικόνων) και στο λουράκι του περιλαμβάνεται η φράση «Ceci est une Swatch» (Αυτό είναι ένα Swatch) και η φράση «Ceci n’est pas une pipe» (Αυτή δεν είναι μία πίπα) του πρωτότυπου έργου. Για τον Μαγκρίτ το λογοπαίγνιο ήταν εξίσου σημαντικό με τις εικόνες.

Το δεύτερο ρολόι ονομάζεται Le Fils de l’ Homme by René Magritte και βασίζεται στον πίνακα The Son of Man (Ο γιος του ανθρώπου) του 1964, στον οποίο απεικονίζεται το πρόσωπο ενός ανθρώπου με κλασικό αγγλικό καπέλο, κρυμμένο πίσω από ένα αιωρούμενο πράσινο μήλο. Στο λουράκι αναγράφεται η φράση «Ceci est une Swatch avec une pomme» (Αυτό είναι ένα Swatch με ένα μήλο).

Swatch x Le Gallerie degli Uffizi

Δύο ακόμη ρολόγια μεταφέρουν στον καρπό του χεριού ρομαντικά αναγεννησιακά μοτίβα και εικόνες από τη Φύση και είναι βασισμένα σε δύο αριστουργήματα του Σάντρο Μποτιτσέλι, τη Γέννηση της Αφροδίτης και την Αλληγορία της Άνοιξης, τα οποία εκτίθενται στη Φλωρεντία στην περίφημη Γκαλερί Ουφίτσι.

Το μοντέλο Nascita di Venere by Sandro Botticelli βασίζεται το περίφημο έργο Η γέννηση της Αφροδίτης το οποίο χρονολογείται περί το 1486. Στο καντράν του εμφανίζονται ο θεός των ανέμων, ο Ζέφυρος και η θεά της αύρας, η Αύρα, που καθοδηγούν απαλά την Αφροδίτη προς την ακτή, ενώ το λουράκι καλύπτεται από το καταπληκτικά όμορφο πρόσωπό της Αφροδίτης και ροζ τριαντάφυλλα.

Το μοντέλο Allegoria della Primavera by Sandro Botticelli (αριστερά) βασίζεται στο έργο Αλληγορία της Άνοιξης του μεγάλου μαέστρου της Αναγέννησης, έναν πίνακα στον οποίο απεικονίζονταν τουλάχιστον 138 διαφορετικά είδη φυτών. Στο λουράκι του ρολογιού απεικονίζεται η Φλόρα, θεά των λουλουδιών, στολισμένη με βιολέτες, κενταύρια, αγριοφράουλες και μύρτιλο, μέσα στα εσπεριδοειδή -ένας διαχρονικός φόρος τιμής στη φύση και την ομορφιά.

Swatch x Louvre Abu Dhabi

Το έβδομο ρολόι αποτελεί συνεργασία της Swatch με το Μουσείο του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι και βασίζεται στο έργο Tο Μεγάλο Κύμα έξω από την Καναγκάουα του φημισμένου Ιάπωνα καλλιτέχνη Κατσουσίκα Χοκουσάι. Πρόκειται για τη διασημότερη εκτύπωση του Χοκουσάι, τη δημιούργησε σε ηλικία 60 ετών και ήταν μέρος της εμβληματικής ιαπωνικής σειράς «Thirty-six Views of Mount Fuji». Στο καντράν και την μπροστινή όψη του λουριού του ρολογιού απεικονίζεται σε κοντινό πλάνο το υψωμένο κύμα. Στο πρωτότυπο έργο ο καλλιτέχνης παίζει έξυπνα με την προοπτική βάζοντας το Όρος Φούτζι, το πιο επιβλητικό βουνό της Ιαπωνίας, να φαίνεται σαν ένας μικρός τριγωνικός λόφος στο βάθος.

Στην πίσω πλευρά απεικονίζονται στοιχεία από τον Αστρολάβο, ένα θαύμα της ανθρωπότητας, μια επίπεδη προβολή του νυχτερινού ουρανού που χρησιμοποιούνταν για τον υπολογισμό της θέσης των αστέρων και τον προσδιορισμό της ακριβούς ώρας της ημέρας.

Όλα τα ρολόγια διατίθενται σε ειδικές κασετίνες με πληροφορίες για το εκάστοτε έργο τέχνης και το Μουσείο που το φιλοξενεί. Η τιμή για τα Gent είναι 95 € και για τα New Gent 105 €. Τα μοντέλα Swatch x MoMA και Swatch x Magritte κυκλοφορούν ήδη από τις 16 Μαρτίου ενώ τα Swatch x Le Gallerie Degli Uffizi και Swatch x Louvre Abu Dhabi θα βγουν στην αγορά στις 13 Απριλίου 2023. Αναμένουμε με ενδιαφέρον και τις νέες προσθήκες στη συλλογή Swatch Art Journey τους επόμενους μήνες…

