Julien Tornare: «Θέλουμε όλοι να μπορούν να αγοράσουν ένα ποιοτικό ρολόι σε λογική τιμή»

«Μία από τις πρώτες αποφάσεις που πήρα, όταν έφτασα στην TAG Heuer πριν 6 μήνες, ήταν να παρουσιάσουμε το υψηλής ποιότητας Aquaracer σε κάποια διαφορετική εκδήλωση από την Watches and Wonders», λέει ο Julien Tornare, ο καινούργιος Διευθύνων Σύμβουλος της TAG Heuer. Να ‘μαστε λοιπόν εδώ, καθισμένοι έξω από μια πολυτελή σκηνή, δίπλα σε μια αμμώδη παραλία στην Τοσκάνη, σε ένα διήμερο γεμάτο surfing, ιστιοπλοΐα, cocktail parties, glamping και, βέβαια, την παρουσίαση της καινούργιας συλλογής του δημοφιλούς καταδυτικού ρολογιού.

«Ήθελα να διατηρήσω έναν ιδιαίτερο χώρο για το Aquaracer, γιατί κατά τη διάρκεια της Watches & Wonders (σσ. της μεγάλης έκθεσης ωρολογοποιίας που λαμβάνει χώρα κάθε Απρίλιο στην Γενεύη), όλες οι μάρκες λανσάρουν πολλά πράγματα. Eμείς είχαμε ήδη ένα μεγάλο θέμα χάρη στο Monaco Split-Seconds και δεν ήθελα το Aquaracer να επισκιαστεί από τον θόρυβο». Και η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος αυτόματος χρονογράφος Rattrapante της TAG Heuer έκανε πολύ θόρυβο στη Γενεύη. Αλλά γι’ αυτόν, όπως και για το ιδιαίτερο complication του, μπορείτε να διαβάσετε ένα εκτενές αφιέρωμα στο περιοδικό Hours που κυκλοφορεί στις 23/6. Πίσω στη συζήτησή μας με τον Julien Tornare, που κατέφθασε στην TAG Heuer, έπειτα από 7 επιτυχημένα χρόνια ως CEO της Zenith (και οι δύο εταιρείες είναι μέλη του LVMH Group), τον ρωτάμε για το πόσο διαφέρει ο νέος του ρόλος από τον παλιό και, γενικότερα, για όλη αυτήν την κινητικότητα των στελεχών του ομίλου, αφού η περίπτωσή του δεν είναι μοναδική.

«Ο κόσμος γνωρίζει την TAG Heuer ως μια δροσερή μάρκα με πρεσβευτές όπως ο Ryan Gosling ή ο Patrick Dempsey, αλλά δεν γνωρίζει αρκετά για την κληρονομιά και την τεχνογνωσία της. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να του δείξουμε περισσότερα για την ιστορία της μάρκας».

Ο Jean Claude Biver (σσ. επικεφαλής τότε του τμήματος ωρολογοποιίας του LVMH Group) με κάλεσε και μου ζήτησε να βοηθήσω να διορθωθεί η εικόνα της Zenith γιατί δεν πήγαινε καλά. Έπρεπε να επανεκκινήσω τη μάρκα και να την κάνω επιτυχημένη, όπως είναι τώρα. Ήταν γνωστή κυρίως για την ιστορία και την τεχνογνωσία της, κυρίως τον μηχανισμό El Primero, αλλά πριν 7 χρόνια ήταν κάπως σκουριασμένη και κοιμόταν. Έπρεπε να ξαναδουλέψουμε από την αρχή στον τομέα του μάρκετινγκ για να την κάνουμε να λάμψει και να έχει νόημα ως μάρκα για τον κόσμο του ρολογιού σήμερα.

Στην TAG Heuer τα πράγματα είναι διαφορετικά γιατί η αναπροσαρμογή της μάρκας είχε ήδη ξεκινήσει πριν φτάσω. Εδώ, ο ρόλος μου είναι κυρίως να ανεβάσω την ποιότητα και τις λεπτομέρειες της παραγωγής, που ξεκίνησαν με την Carole πέρυσι (σσ. εννοεί της Carole Kasapi, νέα επικεφαλής μηχανισμών της εταιρείες) και τώρα με το Aquaracer. Όσον αφορά την αντίληψη των πελατών, ο κόσμος γνωρίζει την TAG Heuer ως μια δροσερή μάρκα με πρεσβευτές όπως ο Ryan Gosling ή ο Patrick Dempsey, αλλά δεν γνωρίζει αρκετά για την κληρονομιά και την τεχνογνωσία της. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δείξουμε στον κόσμο περισσότερα για την ιστορία της μάρκας. Η ιστορία αυτή είναι υπέροχη, η τεχνογνωσία είναι απίστευτη, και πρέπει να τη βάλουμε δίπλα στην δροσιά της σύγχρονης μάρκας για να ενισχύσουμε τη βάση της. Αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική άσκηση σε σύγκριση με τον προηγούμενο ρόλο μου.

Όσον αφορά στη μεταπήδηση από τη μία εταιρεία στην άλλη, έπειτα από 6,5 χρόνια στη Zenith, ένιωσα ότι ήταν ώρα για αλλαγή. Το ανέφερα στο αφεντικό μου, λέγοντας ότι με τα 26 χρόνια εμπειρίας μου στον χώρο των ρολογιών, ήμουν έτοιμος για μια νέα πρόκληση και ανοιχτός σε διάφορες ευκαιρίες -ακόμα και εκτός της ωρολογοποιίας. Ο κ. Bianchi (σσ. νυν επικεφαλής ωρολογοποιίας στην LVMH) αναγνώρισε ότι και ο Frédéric (σσ. Arnault, προηγούμενος CEO της TAG Heuer, γιος του μεγαλομέτοχου του Ομίλου και πλέον CEO του τμήματος Ωρολογοποιίας) έπρεπε να εξελιχθεί στην καριέρα του για μελλοντικές ηγετικές θέσεις μέσα στην LVMH. Με ρώτησε αν ενδιαφερόμουν να αναλάβω τον ρόλο που περιέγραψα ως επικεφαλής της TAG Heuer, που ήταν πολύ διαφορετικός απ’ αυτόν στη Zenith. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και το αποδέχθηκα.

Σημαίνει αυτό ότι ίσως μείνετε για έξι-επτά χρόνια στην TAG Heuer, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή σας, πριν προχωρήσετε;

Δεν μου αρέσει να κάνω συγκεκριμένα σχέδια. Ανέλαβα τη Zenith στα 44 και έφυγα στα 51. Τώρα είμαι 51, σύντομα 52. Αν υπολογίσουμε 6-7 χρόνια, θα είμαι 58-59. Οι προοπτικές αλλάζουν, αλλά είμαι ακόμα πολύ νέος στην καρδιά. Μερικές φορές νιώθω 20, άλλες 50. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα νιώθω σε μερικά χρόνια, αλλά θέλω να απολαμβάνω κάθε στιγμή. Αν για κάποιο λόγο δεν απολαμβάνω τη δουλειά μου, θα προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Έχουμε μόνο μία ζωή, και είμαι τυχερός που κάνω μια δουλειά που αγαπώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται μόνο για να θρέψουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.

Αυτός πάντως δεν είναι ο τελικός προορισμός για μένα, πιστεύω ότι έχω ακόμα μια πρόκληση μπροστά μου. Όσο είμαι εδώ, πάντως, θέλω να απολαμβάνω τη ζωή και θέλω η ομάδα μου να έχει την ίδια νοοτροπία. Αν το πνεύμα στη μάρκα είναι δυνατό, θετικό και καλό, οι πελάτες θα το αισθανθούν. Στη Watches & Wonders, είπα στην ομάδα μου να διασκεδάσει γιατί αυτή η θετική ενέργεια είναι αυτό που θέλω να μεταδώσω στους πελάτες μας».

To καινούργιο TAG Heuer Aquaracer Professional 300.

Και όντως, το περίπτερο της TAG Heuer κατά τη διάρκεια της έκθεσης ήταν από τα πιο χαρούμενα και φωτεινά, με δυνατή μουσική και συνεχή events, δίνοντας την εντύπωση ότι φιλοξενούσε ένα διαρκές πάρτι -κάτι που έκανε αρκετό κοντράστ με τις, συνήθως, αυστηρές ή έστω τυπικές παρουσιάσεις των υπολοίπων εταιρειών. Κι αν για κάποιος αυτή η αίσθηση του πάρτι ήταν κάπως παράταιρη με το κλίμα μιας έκθεσης του επιπέδου της Watches & Wonders, είναι όμως απόλυτα ταιριαστή στην παρουσίαση του νέου Aquaracer. Το καταδυτικό ρολόι της TAG Heuer, ένα από τα πιο εμβληματικά του είδους του, έρχεται φέτος ανανεωμένο και ικανοποιεί πλήρως τον στόχο της εταιρείας, που είναι να προσφέρει ένα value for money στην κατηγορία αυτή -ή, όπως μου είπε ο ίδιος ο Julien Tornare με το που το είδα στον καρπό του και το σχολίασα, «το απόλυτο value for money».

Κατά τη διάρκεια του διημέρου οι άνθρωποι της TAG Heuer θα φροντίσουν να μου παραχωρήσουν ένα ρολόι για να το τεστάρω στη θάλασσα, στην άμμο -και βέβαια με καλό ντύσιμο, στις βραδινές εκδηλώσεις. Με μια λίγο μικρότερη κάσα, στα 42mm, και νέο εργονομικό σχεδιασμό, κάθεται πολύ άνετα στο χέρι. Σε αυτό βοηθά και το σύστημα εύκολης προσαρμογής του μπρασελέ, που δίνει 5 θέσεις γρήγορης αναπροσαρμογής του μήκος του, χωρίς την ανάγκη εργαλείων. Με ένα μηχανισμό που πλέον του προσφέρει 80 ολόκληρες ώρες ενεργειακής αυτονομίας, στεγανότητα σε βάθος 300μ. και ένα όμορφο μοτίβο κύματος στο καντράν -όλα αυτά σε μια τιμή αρκετά κάτω από 4.000 ευρώ- μοιάζει να είναι μια ιδανική επιλογή για το φετινό καλοκαίρι.

Ο CEO της TAG Heuer, Julien Tornare, με τον Διευθυντή Έκδοσης του Hours, Παναγιώτη Χριστόπουλο, συζητούν για το καινούργιο Aquaracer.

Η TAG Heuer κατάφερε να κρατήσει την τιμή του αρκετά χαμηλά, συνεργαζόμενη αφ’ ενός με τη Sellita, μια εξειδικευμένη ελβετική εταιρεία μηχανισμών για την ανάπτυξη του calibre TH31-00 αλλά και κάνοντας συγκεκριμένες επιλογές, μακριά από trends άλλων brands, που ανεβάζουν το κόστος. Στην ερώτησή μας, για παράδειγμα, γιατί δεν ενσωμάτωσαν κάποιο σύστημα εύκολης εναλλαγής μεταξύ μπρασελέ και λουριού (αφού όλη η συλλογή Aquaracer διατίθεται τόσο με ατσάλινο μπρασελέ, όσο κα με λουράκι από καουτσούκ), οι άνθρωποι της TAG Heuer μας εξηγούν ότι ήθελαν να αποφύγουν το έξτρα κόστος των 200 ευρώ που θα είχε μια τέτοια επιλογή και θα έφερνε την τελική τιμή πιο κοντά στις 4.000 ευρώ.

Κάτι που μας δίνει την αφορμή για την επόμενη ερώτηση στον Julien Tornare:

Το γεγονός ότι έχετε τόσο καταπληκτικά ρολόγια που προσφέρουν μεγάλη αξία για τα χρήματα που κοστίζουν, ωστόσο την ίδια ώρα η συλλογή σας που πηγαίνει πιο καλά εμπορικά δεν είναι άλλη από την πιο ακριβή σειρά Carrera, δεν σας κάνει να αναρωτιέστε αν θα έπρεπε να αλλάξετε target group και να επιχειρήσετε να πουλάτε πιο πολυτελή ρολόγια;

Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πριν από λίγα χρόνια, θα μπορούσε να υπάρξει κάποια σύγχυση μεταξύ των συλλογών μας και της λογικής μας στην τιμολόγηση. Οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν τις διακρίσεις. Τώρα είναι πιο σαφές. Για παράδειγμα, η σειρά Monaco έχει ανεβεί στην τιμή και είναι τώρα στην κορυφή από άποψη κόστους. Για ένα Monaco θα πρέπει να δαπανήσετε περίπου 10.000 ευρώ. Η Carrera ξεκινά γύρω στα 6.000 ευρώ και ανεβαίνει, καταλαμβάνοντας ένα άλλο τμήμα της αγοράς.

«Ειλικρινά, εκτιμώ πολύ περισσότερο έναν νέο που αποταμιεύει χρήματα για τρία χρόνια για να αγοράσει το πρώτο του ρολόι TAG Heuer, παρά ένα συλλέκτη που αγοράζει το 101ο ρολόι του».

Αυτές οι τιμές είναι σημαντικές. Θα μπορούσαμε να πάμε υψηλότερα, αλλά πολλοί από τους πελάτες μας εκτιμούν τα ρολόγια μας, όπως είναι στη σημερινή κατηγορία τιμών τους. Ειλικρινά, εκτιμώ πολύ περισσότερο έναν νέο που αποταμιεύει χρήματα για τρία χρόνια για να αγοράσει το πρώτο του ρολόι TAG Heuer, παρά ένα συλλέκτη που αγοράζει το 101ο ρολόι του. Πρέπει να μείνουμε σε αυτήν την κατηγορία τιμών για να κάνουμε τους ανθρώπους χαρούμενους και να τους επιτρέψουμε να αγοράσουν ένα ποιοτικό ρολόι σε αυτό που θεωρώ λογική τιμή.

Η TAG Heuer σύντομα θα ανοίξει μια καινούργια μπουτίκ στην Αθήνα, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της να τοποθετείται με δικά της καταστήματα σε σημαντικές γι’ αυτήν αγορές. Διαθέτει, άλλωστε, ήδη μπουτίκ στη Σαντορίνη. Στις 26 Ιουνίου ο Julien Tornare θα επισκεφθεί τη χώρα μας, για τα εγκαίνια του καταστήματος, στον αριθμό 3 της οδού Σταδίου. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα τα ξαναπούμε σύντομα στην Αθήνα. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική αγορά για εμάς», μου λέει. Πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τότε, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα για την ελληνική αγορά, τον ρωτάμε για τη σχέση του με τη μάρκα. Πόσο καλά τη γνώριζε πριν την αναλάβει και ποιο είναι το όραμά του για το μέλλον της.

O Julien Tornare με τους Maya Gabeira και Kai Lenny, διάσημους surfers και πρεσβευτές της TAG Heuer, στο πρόσφατο λανσάρισμα του Aquaracer.

Φαίνεται ότι ήσασταν εξοικειωμένος με την TAG Heuer πριν την αναλάβετε, αλλά τι ήταν αυτό που σας εξέπληξε περισσότερο από τότε που ξεκινήσατε;

Ναι, όταν ήμουν στη Zenith, η TAG Heuer ήταν η μεγάλη μας αδερφή, οπότε πάντα την παρακολουθούσα. Όταν ξεκίνησα το περασμένο φθινόπωρο, διάβασα αρκετά βιβλία για την TAG Heuer, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που έγραψε ο ίδιος ο Jack Heuer. Περίπου 5-6 εβδομάδες μετά την ένταξή μου στην εταιρεία, τον επισκέφτηκα στο σπίτι του στη Βέρνη. Ακόμα και στα 92 του, ήταν πολύ εμπνευσμένος και η συνομιλία μας με καθησύχασε για την πλούσια κληρονομιά της μάρκας. Τόνισε τη σημασία της σύνδεσης της μάρκας με τους αγώνες αυτοκινήτων, την οποία τον διαβεβαίωσα ότι θα συνεχίσω να τιμώ. Επίσης, επαίνεσε το ενδιαφέρον μου για τους ανθρώπους, το οποίο είναι κρίσιμο σε αυτή τη δουλειά. Ήταν μια συναισθηματική στιγμή που έγινε εντονότερη μετά από λίγο: Ο γιος του, την ώρα που ήμουν στην πόρτα για να φύγω, με πλησίασε και μου είπε ότι ο κ. Heuer εκτίμησε ιδίαιρερα τη δέσμευσή μου για την ανάδειξη της κληρονομιάς της εταιρείας. Αυτή η συζήτηση είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ.