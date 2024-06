Καύσωνας – Κλειστά σχολεία: Ιδέες για δημιουργική απασχόληση των παιδιών στο σπίτι

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ, με τη θερμοκρασία την Πέμπτη να αναμένεται έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, μουσεία και άλλες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια του μεσημεριού όταν η ζέστη κορυφώνεται, πολλοί εργάζονται μακριά από το γραφείο και τα παιδιά μένουν στο σπίτι, έπειτα από την απόφαση των Δήμων να παραμείνουν κλειστοί οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία.

Ενας μεγάλος αριθμός σχολικών κτιρίων δεν διαθέτει κλιματισμό, με αποτέλεσμα τα παιδιά -ειδικά του δημοτικού- να μένουν σπίτι τις τελευταίες ημέρες της φετινής σχολικής χρονιάς. Αρκετοί γονείς που δεν έχουν βοήθεια από παππούδες ή κάποιο άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, ζήτησαν άδεια από τον εργοδότη για τηλεργασία. Ωστόσο, σε συνθήκες «μίνι lockdown», ανακύπτει το ερώτημα πώς θα απασχοληθούν τα παιδιά δημιουργικά.

Χρειάζεται φαντασία και υπομονή ώστε οι ώρες στο σπίτι να κυλήσουν όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Οι δραστηριότητες διαφέρουν από ηλικία σε ηλικία γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προετοιμασία από νωρίς.

Παιδιά από 2 έως 5 χρονών που έχουν αστείρευτη ενέργεια, απασχολούνται καλύτερα με το παιχνίδι. Είναι σημαντικό να μην πιέσετε το παιδί, αλλά να σεβαστείτε τις επιθυμίες του γιατί έτσι δεν θα σας εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Αν όμως δεν αποφασίζει με τι θέλει να ασχοληθεί, η παντομίμα είναι μια καλή πρόταση επειδή έχει διάρκεια και συνδυάζει τη σωματική κίνηση με τη σκέψη. Ζητήστε από τα παιδιά να μιμηθούν εσάς, κάποιον άλλον άνθρωπο ή ένα ζώο που γνωρίζουν. Στη συνέχεια επιβραβεύστε τα για την προσπάθεια με ένα μικρό δωράκι.

Η ζωγραφική με μαρκαδόρους, νερομπογιές, κηρομπογιές και μολύβια ίσως είναι η πιο εύκολη λύση, αλλά μπορείτε να την κάνετε πιο ενδιαφέρουσα αν ζητήσετε από το παιδί να δημιουργήσει κάτι συγκεκριμένο. Αν ανατεθεί μια θεματολογία όπως η θάλασσα, το βουνό, η εξοχή ή η πόλη, τότε το παιδί θα έχει ένα κίνητρο για να σκεφτεί σχετικές εικόνες. Η πλαστελίνη και οι κατασκευές με τουβλάκια διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες. Για να δροσιστούν, τοποθετείστε φουσκωτή πισίνα στο μπαλκόνι και αφήστε τα να παίξουν στο νερό, πάντα φορώντας αντηλιακό και καπέλο. Προσκαλέστε έναν ή δύο καλούς φίλους από το νηπιαγωγείο και διοργανώστε πάρτι στη μικρή πισίνα. Σε περίπτωση που το παιδί ζητά να παρακολουθήσει τηλεόραση, υπάρχουν επιλογές στο Netflix όπως οι σειρές «Bluey», «Πέππα το Γουρουνάκι» και «Αρχηγός από Κούνια».

Για τα παιδιά του δημοτικού, υπάρχει ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων. Μια από αυτές είναι το «κυνήγι του θησαυρού» μέσα στο σπίτι. Γράψτε σε χαρτιά τη λίστα με τα αντικείμενα που έχουν κρυφτεί στον χώρο σας πριν τα νεότερα μέλη της οικογένειας ξυπνήσουν και μετά το πρωινό, δώστε το σύνθημα για να ξεκινήσει η περιπέτεια. Περισσότερο θα τους ενθουσιάσει το κυνήγι, παρά ο ίδιος ο θησαυρός. Τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα παζλ συγκεντρώνουν όλη την οικογένεια μαζί και είναι μια καλή ευκαιρία για παρέα και ψυχαγωγία. Οπως και η παρακολούθηση μιας ταινίας ή σειράς της αρεσκείας του παιδιού.

Για τα παιδιά που αγαπούν τη μουσική, διοργανώστε οικογενειακό πάρτι στο σαλόνι με χορό και τραγούδι. Η μαγειρική, η ζαχαροπλαστική και η παρασκευή δροσερών ροφημάτων θα τα απασχολήσουν για αρκετή ώρα και θα νιώσουν την ικανοποίηση ότι συνεισφέρουν σε κάτι ουσιώδες. Η ανάγνωση ενός βιβλίου ή κόμικ κάτω από το κλιματιστικό, προσφέρει στιγμές χαλάρωσης. Οσοι δεν επιθυμούν να διαβάσουν, οι DIY (do it yourself = κάν’το μόνος σου) κατασκευές όπως διακοσμητικά τοίχου, ρακέτες με χάρτινα πιάτα και ένα μπαλόνι αντί για μπάλα, γιρλάντες από κλωστή με ζωγραφιές, παλιά δοχεία και μπουκάλια που απέκτησαν χρώμα από τις μπογιές και διαφορετική χρήση, αναπτύσσουν καινούργιες δεξιότητες.