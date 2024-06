Δωρεάν προβολές για μικρούς και μεγάλους κάτω από τα αστέρια

Μια μεγάλη οθόνη κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό και μπροστά της, καταπράσινο γρασίδι. Καλοκαιρινές νύχτες με φόντο τα αστέρια, ταξίδια σε μακρινούς και φανταστικούς κόσμους με οδηγό αστέρες της έβδομης τέχνης.

Για ακόμα μια χρονιά, το Park Your Cinema του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μας προσκαλεί σε ένα πανόραμα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, στις 9 μ.μ. Μέχρι και τις 20 Ιουλίου, το πρόγραμμα είναι δωρεάν και πλούσιο με φιλμ που προσφέρουν περιηγήσεις για μικρούς και μεγάλους από την Αίγυπτο μέχρι…τη Χώρα των Προγόνων.

Ειδικότερα, για τους μικρούς θεατές, φρόντισε το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (ATHICFF). Οι ιστορίες των live action φιλμ αλλά και των ταινιών κινουμένων σχεδίων καλούν τα παιδιά σε ένα ταξίδι στη φαντασία και στους διαχρονικούς μύθους. Μέσα από ευφάνταστα σενάρια, θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους, θα προβληματιστούν αλλά πάνω από όλα, θα φύγουν με ένα μεγάλο χαμόγελο ικανοποίησης. Αλλωστε, το σινεμά είναι μια από τις σπουδαιότερες μορφές ψυχαγωγίας σε συνδυασμό με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του.

Ολες οι ταινίες συμβάλλουν σε μια ευχάριστη εμπειρία για ολόκληρη την οικογένεια, καθώς τα μηνύματα που μεταδίδουν (όπως η δύναμη της φιλίας στην «Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη», το θάρρος στο «Brave», η σημασία και διατήρηση της μνήμης στο «Coco»), είναι διαχρονικά.

Park Your Cinema Kids

Κυριακή 30 Ιουνίου, 9 μ.μ.

Alice through the looking glass / Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη (2016)

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μπόμπιν

Μετά τη Χώρα των Θαυμάτων, η Αλίκη μεταφέρεται σε μια άλλη διάσταση, μέσα από έναν καθρέφτη. Εκεί θα συναντήσει έναν κόσμο γεμάτο καινούργιους αλλά και γνώριμους χαρακτήρες, θα κάνει φίλους αλλά και εχθρούς που θα την παγιδεύσουν. Στόχος τους είναι να την εγκλωβίσουν σε ένα άλλο χωροχρονικό σύμπαν.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Η Αλίκη μέσα από τον καθρέφτη»

Σάββατο 6 Ιουλίου, 9 μ.μ.

Brave (2012)

Σκηνοθεσία: Μπρέντα Τσάπμαν, Μαρκ Αντριους

Μια από τις πιο περιπετειώδεις ηρωίδες κινουμένων σχεδίων, η Μέριντα εκτός από τοξότρια είναι η παρορμητική κόρη του θαρραλέου βασιλιά Φέργκους και της δυναμικής βασίλισσας Ελινορ. Αποφασισμένη να χαράξει το δικό της μονοπάτι στη ζωή και στο τραχύ και μυστηριώδες τοπίο των Χάιλαντς της Σκωτίας, η Μέριντα αψηφά ένα αρχαίο έθιμο που είναι ιερό για τους άρχοντες της χώρας. Οι πράξεις της ηρωίδας προκαλούν χάος στο βασίλειο και όταν απευθύνεται στην εκκεντρική γριά Μάγισσα για βοήθεια, μπλέκει με μια κατάρα.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Brave»

Σάββατο 13 Ιουλίου, 9 μ.μ.

Coco (2017)

Σκηνοθεσία: Λι Ανκριτς, Αντριάν Μολίνα

Στην οικογένεια του Μιγκέλ, η μουσική απαγορεύεται – και αυτό κρατάει ολόκληρες γενιές. Το μικρό αγόρι ονειρεύεται να γίνει διάσημος μουσικός όπως το είδωλό του, Ερνέστο δε λα Κρουζ. Μια σειρά γεγονότων θα οδηγήσουν τον Μιγκέλ στην πολύχρωμη Χώρα των Προγόνων.

Με συνοδοιπόρο έναν γοητευτικό απατεώνα που ακούει στο όνομα Εκτωρ, ο Μιγκέλ θα ζήσει ένα απίστευτο ταξίδι που θα φανερώσει την κρυφή ιστορία της οικογένειάς του. Η –βραβευμένη με δύο Οσκαρ– ταινία, με τη μοναδική μουσική, εστιάζει σε θέματα όπως η μνήμη, η οικογένεια, το τραγούδι.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Coco»

Σάββατο 20 Ιουλίου, 9 μ.μ.

Le trésor du petit Nicolas / Ο Μικρός Νικόλας και το κυνήγι του χαμένου θησαυρού (2009)

Σκηνοθεσία: Ζιλιέν Ραπενό

Ο μικρός Νικόλας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, με νέα περιπέτεια. Οταν ο πατέρας του παίρνει ξαφνικά προαγωγή και η οικογένεια αναγκάζεται να μετακομίσει στον Νότο της Γαλλίας, ολόκληρος ο κόσμος του Νικόλα θα αλλάξει. Πώς μπορεί να ζήσει χωρίς τους φίλους του; Κι όμως, η παρέα του καταστρώνει σχέδιο για να εμποδίσει τη μετακόμιση.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ο Μικρός Νικόλας»

Park Your Cinema

Σε ό,τι αφορά τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες, την επιλογή έκανε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ). Κεντρικό τους θέμα είναι το καλοκαίρι και ό,τι αυτό συνεπάγεται: απροσδόκητες περιπέτειες, έρωτες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, τρόμος και γέλια. Στη φετινή λίστα, συγκεντρώνονται ονόματα που απασχόλησαν όχι μόνο τις τελετές απονομής βραβείων αλλά υπήρξαν σταθμοί για τον παλαιότερο και νέο κινηματογράφο. Οπως για παράδειγμα ο σημαντικός Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός Ζακ Τάτι, ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με μια από τις πιο γνωστές τριλογίες του σύγχρονου σινεμά και ο Αμερικανός σκηνοθέτης/μαριονετίστας Φρανκ Οζ.

Ο Ηρακλής Πουαρό, ο κύριος Ιλό, ο θυελλώδης έρωτας ανάμεσα στους Τζέσι και Σελίν, και δύο ερασιτέχνες απατεώνες «ζωντανεύουν» στα μάτια μας και υπόσχονται απολαυστικές στιγμές. Και όλα αυτά, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία των νοτίων προαστίων, με θέα την πόλη.

Παρασκευή 28 Ιουνίου, 9 μ.μ.

Death on the Nile / Eγκλημα στον Νείλο (2022)

Σκηνοθεσία: Κένεθ Μπράνα

Ο –πέντε φορές υποψήφιος για Οσκαρ– Κένεθ Μπράνα («Εγκλημα στο Οριάν Εξπρές», «Belfast», «Αμλετ») σκηνοθετεί το διασκευασμένο σενάριο του Μάικλ Γκριν το οποίο είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Αγκαθα Κρίστι που κυκλοφόρησε το 1937.

Ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό ταξιδεύει στην Αίγυπτο με ένα εντυπωσιακό ατμόπλοιο. Οταν όμως ο φαινομενικά συναρπαστικός μήνας του μέλιτος ενός ζευγαριού διακόπτεται απότομα από βίαιους θανάτους, το ταξίδι του Πουαρό μετατρέπεται σε περιπέτεια. Θα κληθεί να ανακαλύψει για ακόμη μια φορά τον δολοφόνο. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Μπράνα πρωταγωνιστεί στην ταινία στον ρόλο του εμβληματικού ντετέκτιβ.

Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Eγκλημα στον Νείλο»

Παρασκευή 5 Ιουλίου, 9 μ.μ.

Before midnight / Πριν τα μεσάνυχτα (2013)

Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ



Η τελευταία ταινία της δημοφιλούς τριλογίας του Λινκλέιτερ ακολουθεί τους Τζέσι (Ιθαν Χοκ) και Σελίν (Ζυλί Ντελπί) στην καθημερινότητά τους. Σχεδόν δύο δεκαετίες έχουν περάσει από την πρώτη συνάντηση των δύο χαρακτήρων στο τρένο με προορισμό τη Βιέννη και πλέον οι δυο τους έχουν οικογένεια. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις στη σχέση τους, με φόντο το τοπίο της Μάνης. Πρόκειται για παραγωγή της εταιρείας Faliro House.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Πριν τα μεσάνυχτα»

Παρασκευή 12 Ιουλίου, 9 μ.μ.

Les vacances de monsieur Hulot / Οι διακοπές του κυρίου Ιλό (1953)

Σκηνοθεσία: Ζακ Τατί

Το alter ego του Ζακ Τατί, κύριος Ιλό, κάνει διακοπές σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο. Ωστόσο, η παρουσία του εκεί θα ταράξει την ηρεμία των υπόλοιπων παραθεριστών καθώς ο ίδιος θα προκαλέσει μια σειρά από ατυχήματα και παρεξηγήσεις. Η κινηματογραφική δουλειά του σπουδαίου Γάλλου σκηνοθέτη και ηθοποιού μας συστήνει για πρώτη φορά τον Ιλό που ενσαρκώνει ο ίδιος ο Τατί. Η δημοφιλής κωμωδία αποτελεί φόρο τιμής στα οικογενειακά καλοκαίρια και τις χαρές της ζωής.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Οι διακοπές του κυρίου Ιλό»

Παρασκευή 19 Ιουλίου, 9 μ.μ.

Dirty rotten scoundrels / Απατεώνες και τζέντλεμεν (1988)

Σκηνοθεσία: Φρανκ Οζ

Ο Στιβ Μάρτιν και ο Μάικλ Κέιν μας χαρίζουν αξέχαστες ερμηνείες στην πρωτότυπη κωμωδία του Φρανκ Οζ. Στη νότια Γαλλία, δύο απατεώνες –ο ένας εκλεπτυσμένος από την Αγγλία, ο άλλος Αμερικανός κομπιναδόρος– βάζουν ένα στοίχημα. Ο πρώτος που θα καταφέρει να αποσπάσει 50.000 δολάρια από την επόμενη γυναίκα που θα συναντήσουν, θα είναι ο νικητής. Ο χαμένος θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την πόλη.