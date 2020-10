Πρόσωπα της Πέμπτης

Εκκληση προς τους ομοτέχνους του να γίνουν οξυδερκείς παρατηρητές της πανδημίας και να επισημαίνουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκύπτουν λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, απηύθυνε ο συγγραφέας Νταβίντ Γκρόσμαν (φωτ.). Μιλώντας χθες στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης, που φέτος πραγματοποιείται διαδικτυακά, ο βραβευμένος με Μπούκερ Ισραηλινός επισήμανε επίσης και τον κίνδυνο ανόδου του εθνικισμού, του θρησκευτικού φανατισμού και του ρατσισμού.

(…) Δύο νέα τραγούδια, με τίτλους «Where is our love song» και «Can’t put it in the hands of fate», που αναφέρονται στιχουργικά στο κίνημα «Black Lives Matter», κυκλοφόρησε ο Στίβι Γουόντερ. Οπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, τα τραγούδια θα διατίθενται όχι από την εταιρεία Motown, την οποία εγκατέλειψε έπειτα από εξήντα χρόνια, αλλά από τη νέα του δισκογραφική, ονόματι So what the fuss music.

(…) Μέχρι πρότινος ξέραμε ότι στην ταινία για τη ζωή του Ρόναλντ Ρέιγκαν, που πρόκειται να σκηνοθετήσει ο Σον Μακναμάρα, θα πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Ντένις Κουέιντ. Προχθές μαθεύτηκε και το όνομα εκείνης που θα σταθεί στο πλευρό του ως Νάνσι Ρέιγκαν: είναι η Πενέλοπι Αν Μίλερ, την οποία γνωρίσαμε μέσα από ταινίες όπως «Ο μπάτσος του θηριοτροφείου» και «Υπόθεση Καρλίτο», αλλά και απολαύσαμε σε πιο πρόσφατες όπως «The Artist» και «Η γέννηση ενός έθνους».