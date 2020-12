Πρόσωπα της Τετάρτης

Κυκλοφόρησε μόλις στην πλατφόρμα του Cinobo –και παράλληλα σε πανελλήνια πρεμιέρα για το ευρύ κοινό– η ταινία «Δονήσεις» του κινηματογραφιστή από τη Γουατεμάλα Χάιρο Μπουσταμάντε (φωτ.). Το πολύ αξιόλογο φιλμ έχει για πρωταγωνιστή του τον Πάμπλο, έναν 40χρονο πατέρα δύο παιδιών και εφημέριο της εκκλησίας, ο οποίος ερωτεύεται τον Φρανσίσκο. Οταν το μυστικό θα βγει στη φόρα, οικογένεια και κλήρος θα βαλθούν να τον επιστρέψουν στον «ίσιο» δρόμο με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

(…) Ο Κρις Πάιν θα είναι πιθανότατα ο εκλεκτός της Paramount για να πρωταγωνιστήσει στην πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλέστατου παιχνιδιού ρόλων «Dungeons and Dragons». Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχουν αναλάβει οι Τζόναθαν Γκόλντσταϊν και Τζον Φράνσις Ντάλεϊ του πρόσφατου «Game Night», ενώ τον Πάιν θα τον δούμε σύντομα και στο πλευρό της Γκαλ Γκαντότ, στο «Wonder Woman 1984».

(…) Μια ατμοσφαιρική εμφάνιση, τραγουδώντας το ολοκαίνουργο «Let me love you like a woman», στο βραδινό σόου του Τζίμι Φάλον έκανε η Λάνα Ντελ Ρέι. Η Αμερικανίδα ποπ τραγουδοποιός ερμήνευσε συνοδεία ενός τριφωνικού σχήματος το κομμάτι, που περιλαμβάνεται στο επερχόμενο νέο άλμπουμ της με τίτλο «Chemtrails Over The Country Club». Η κυκλοφορία του τελευταίου έχει ήδη αναβληθεί αρκετές φορές λόγω πανδημίας.