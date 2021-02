Πρόσωπα της Παρασκευής

Εντυπωσιακό και αρκετά υποσχόμενο μοιάζει το πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης ζόμπι – ταινίας δράσης του Ζακ Σνάιντερ, με τίτλο «Army of the Dead». Εκεί ο πρωταγωνιστής Ντέιβ Μπαουτίστα (φωτ.) («Guardians of the Galaxy») αναλαμβάνει μια τολμηρή αποστολή: να εισχωρήσει στο αποκλεισμένο με τείχος και γεμάτο νεκροζώντανους Λας Βέγκας για να «ξαλαφρώσει» το θησαυροφυλάκιο ενός μεγάλου καζίνο, που παρέμεινε γεμάτο μετά την καταστροφή. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 21 Μαΐου.

(…) Το Half Note συνεχίζει τις ζωντανές διαδικτυακές συναυλίες του, φιλοξενώντας έναν από τους κορυφαίους Ελληνες τζαζίστες. Ο Γιώργος Κοντραφούρης, σπουδαίος πιανίστας και δάσκαλος της νέα γενιάς, θα δώσει αυτό το Σάββατο, μαζί με το τρίο του, μια παράσταση γεμάτη από όμορφες τζαζ μελωδίες. Η εμφάνισή τους θα παραμείνει διαθέσιμη online μέχρι τις 5 Μαρτίου. Αγορά εισιτηρίων στο viva.gr.

(…) Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη της Τέιλορ Σουίφτ με το θεματικό πάρκο Evermore της Γιούτα, η οποία ξέσπασε λόγω του ομώνυμου άλμπουμ της ποπ σταρ που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι του πάρκου κατηγορούν τη Σουίφτ πως η ονομασία του δίσκου «μπερδεύει» και παραπλανεί τους χρήστες του Διαδικτύου, ενώ εκείνη από την πλευρά της προχώρησε σε μήνυση διότι, όπως υποστηρίζει, στο πάρκο παίζονται τα τραγούδια της δίχως να έχει εξασφαλιστεί

η σχετική άδεια.