Πρόσωπα της Πέμπτης

Την αφαίρεση του βραβείου του «ανθρωπιστή της χρονιάς» από τον βιο-λόγο και συγγραφέα Ρίτσαρντ Ντόκινς (φωτ.), είκοσι πέντε χρόνια μετά την απονομή του, αποφάσισε η Αμερικανική Ανθρωπιστική Ενωση. Προ ημερών, ο Ντόκινς σύγκρινε στο Twitter τα διεμφυλικά άτομα με την ακτιβίστρια Ρέιτσελ Ντόλεζαλ, που υποδυόταν επί χρόνια τη μαύρη, και η Ενωση τον επέκρινε γιατί «εξευτελίζει περιθωριοποιημένες ομάδες», χρησιμοποιώντας «τη μεταμφίεση του επιστημονικού λόγου».

(…) Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο Αμερικανός συνθέτης, στιχουργός, παραγωγός και θεατρικός συγγραφέας Τζιμ Στάινμαν. Εχοντας ξεκινήσει την καριέρα του γράφοντας μουσική για το θέατρο, ο Στάινμαν έγινε γνωστός υπογράφοντας τη σύνθεση ή την παραγωγή επιτυχιών όπως «Total Eclipse of the Heart» της Μπόνι Τάιλερ, «I’d Do Anything for Love» του Meat Loaf, «Making Love Out of Nothing at All» των Air Supply, «It’s All Coming Back to Me Now» της Σελίν Ντιόν κ.ά.

(…) Διαμάχη μεταξύ δύο βιογράφων του Μπομπ Ντίλαν, και συγκεκριμένα των Βρετανών Κλίντον Χέιλιν και Χάουαρντ Σάουνς, έχει ξεσπάσει προσφάτως σχετικά με την ακρίβεια και την αυθεντικότητα των έργων τους. Ολα ξεκίνησαν όταν ο Χέιλιν ανέφερε στην εισαγωγή της πρόσφατης βιογραφίας του «The Double Life of Bob Dylan: Volume I» ότι το «Down The Highway: The Life of Bob Dylan» του Σάουνς είναι το βιβλίο ενός «ημι-εγγράμματου», με τον Σάουνς να ανταπαντά μεταξύ άλλων ότι το έργο του Χέιλιν είναι «απίστευτα βαρετό».