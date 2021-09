Πρόσωπα της Τρίτης

Η ηθοποιός Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (φωτ.) ενδέχεται να αντικαταστήσει τον Χάρισον Φορντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο της πέμπτης ταινίας «Ιντιάνα Τζόουνς», σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail. Η 37χρονη Βρετανίδα, γνωστή μεταξύ άλλων από την τηλεοπτική σειρά «Fleabag», έχει ήδη ένα ρόλο στην ταινία, φήμες όμως θέλουν την παραγωγό Κάθλιν Κένεντι να σκέφτεται να κάνει ριζικές αλλαγές στο σενάριο. Βάσει προγραμματισμού, η ταινία, σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μάνγκολντ, αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο καλοκαίρι.

(…) Ο Αμερικανός ράπερ Lil Nas X, κατά κόσμον Μοντέρο Λαμάρ Χιλ, κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο βίντεο της χρονιάς, στα προχθεσινά Video Music Awards του μουσικού καναλιού MTV. Ο 22χρονος μουσικός διακρίθηκε για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Montero (Call Me by Your Name)», ενώ ξεχώρισαν επίσης η Ολίβια Ροντρίγκο, που τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου τραγουδιού για το «Drivers License», αλλά και ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος διακρίθηκε ως καλλιτέχνης της χρονιάς.

(…) Θύμα αποπλάνησης και βιασμού, περισσότερο από μία φορά, στη διάρκεια της εφηβείας της είχε πέσει κατά δήλωσή της η Καναδή μουσικός Αλάνις Μόρισετ. Η 47χρονη σήμερα Μόρισετ έκανε την αποκάλυψη μιλώντας στο ντοκιμαντέρ «Jagged», που έκανε την πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Σύμφωνα με την Washington Post, η μουσικός προσπάθησε να μιλήσει για την εμπειρία της στο περιβάλλον της, χωρίς ανταπόκριση, ενώ χρειάστηκε χρόνια ψυχοθεραπείας για να συνειδητοποιήσει ότι ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.