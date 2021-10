Πρόσωπα της Πέμπτης

Στη δισκογραφική εταιρεία BMG πούλησε η Τίνα Τέρνερ (φωτ.) τα πνευματικά δικαιώματα του μουσικού καταλόγου της, που καλύπτει ένα χρονικό διάστημα έξι δεκαετιών και περιλαμβάνει τραγούδια όπως «hat’s love got to do with it»και «he best» Οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, αν και σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει συνάψει η BMG με μεμονωμένο καλλιτέχνη. Ανάλογες κινήσεις, για φορολογικούς κυρίως λόγους, έχουν κάνει εσχάτως ο ΜπομπΝτίλαν, ο Νιλ Γιανγκ κ.ά.

(…) Eξι χρόνια έχει να παρουσιάσει νέο υλικό, όμως η Αντέλ είναι πλέον έτοιμη να επιστρέψει στην ενεργό δράση: όπως αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, στις 15 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει ένα καινούργιο σινγκλ με τίτλο «asy on me» προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για το τέταρτο άλμπουμ της, που εικάζεται ότι θα τιτλοφορείται «30» Το μουσικό ύφος του νέου άλμπουμ της Αντέλ παραμένει επίσης αντικείμενο υποθέσεων, ενώ ως πιθανότερη ημερομηνία κυκλοφορίας του ακούγεται η 19η Νοεμβρίου.

(…) Με τη μορφή του αυθεντικού χειρογράφου του, που περιλαμβάνει και αρκετές βρισιές κομμένες από την τελική εκδοχή του, κυκλοφορεί σήμερα από τις εκδόσεις SP Books το μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ (φωτ.) «Τα σταφύλια της οργής» Γραμμένο από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 1938 και επιμελημένο από την τότε σύζυγο του Στάινμπεκ, Κάρολ, το μυθιστόρημα καθιέρωσε τον μετέπειτα νομπελίστα συγγραφέα ως έναν από τους τρεις μεγάλους σύγχρονους Αμερικανούς λογοτέχνες, μαζί με τον Γουίλιαμ Φόκνερ και τον Eρνεστ Χέμινγουεϊ.