Πρόσωπα της Τετάρτης

Το «Αll I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ (φωτ.) είναι αναμφισβήτητα ένα από τα 2-3 πιο πολυπαιγμένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Είκοσι επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του, ωστόσο, η Αμερικανίδα ποπ σταρ ετοιμάζει ένα καινούργιο εορταστικό κομμάτι με τίτλο «Fall in Love at Christmas», σε συνεργασία μάλιστα με τον ράπερ Khalid. Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου, ενώ στο σχετικό βίντεο-προαναγγελία η Κάρεϊ αναφέρει πως «οι εορτασμοί αυτής της χρονιάς θα έπρεπε να ξεκινήσουν χθες».

(…) Τη λίστα με τα 12 κομμάτια που θα αποτελούν το πολυαναμενόμενο τέταρτο άλμπουμ της με τίτλο «30» κυκλοφόρησε η Αντέλ, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό των φανατικών θαυμαστών της. Οι τελευταίοι, πάντως, μιλούν πλέον συνεχώς για ένα αγνώστων λοιπών στοιχείων τραγούδι με τον χαρακτηριστικό τίτλο «I Drink Wine» («Πίνω κρασί»).

(…) H 15 φορές βραβευμένη με βραβείο Grammy καλλιτέχνις και παγκόσμιο είδωλο της μουσικής Αλίσια Κιζ ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα ολοκαίνουργο διπλό άλμπουμ με τίτλο «Keys» και με παραγωγό τον Mike Will. Θα κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου. Το 2022, η Αλίσια Κιζ θα ξεκινήσει και την παγκόσμια περιοδεία της «Alicia the world tour», η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο στη Βρετανία.