Πρόσωπα της Παρασκευής

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η θρυλική επικεφαλής των Ronettes, Ρόνι Σπέκτορ (φωτ.), τραγουδίστρια η οποία άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μουσική, μέσα από το πρωτοποριακό γυναικείο συγκρότημα. Αρχικά γνωστές ως The Darling Sisters, οι Ronettes πήραν το όνομά τους το 1961, ενώ στη συνέχεια έκαναν τη μεγάλη επιτυχία τους με το «Be My Baby» σε παραγωγή του Φιλ Σπέκτορ, μετέπειτα συζύγου της Ρόνι. Η ίδια ακολούθησε σόλο καριέρα μετά το 1967, καταγράφοντας σπουδαίες συνεργασίες και μπαίνοντας τελικά στο Grammy Hall of Fame το 1999.

(…) Αρκετά σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στον μικρόκοσμο του Χόλιγουντ οι υποψηφιότητες για τα βραβεία της Ενωσης Ηθοποιών (SAG Awards), οι οποίες δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. Και αυτό διότι από τη λίστα των υποψηφίων για τον πρώτο γυναικείο ρόλο λείπει το όνομα της Κρίστεν Στιούαρτ. Η Αμερικανίδα ηθοποιός, κατά κοινή ομολογία, έδωσε μια σπουδαία ερμηνεία ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στο «Spencer» του Πάμπλο Λαρέιν, η οποία ωστόσο αγνοήθηκε από τους συναδέλφους της.

(…) Λαμπερά είναι και φέτος τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα πρωταγωνιστήσουν στο μεγάλο αμερικανικό μουσικό φεστιβάλ Coachella, το οποίο αναμένεται να επιστρέψει για πρώτη φορά έπειτα από το 2020. Ανάμεσά τους η Μπίλι Αϊλις , ο ράπερ Κάνιε Γουέστ και ο Χάρι Στάιλς.