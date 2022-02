Πρόσωπα της Παρασκευής

Στους μουσικούς που έχουν πουλήσει τα τραγούδια τους σε μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες συμπεριλαμβάνεται από χθες ο Στινγκ (φωτ.). Ο 70χρονος μουσικός, πρώην μπασίστας και τραγουδιστής των Police, έκλεισε μια συμφωνία με τη Universal που λέγεται ότι ανέρχεται στα 300 εκατ. δολάρια και που πάντως αφορά τραγούδια όπως «Roxanne», «Every breath you take», «Englishman in New York» κ.ά. «Ενιωσα ότι ήταν φυσικό να ενοποιήσω τα πάντα κάτω από μια στέγη που εμπιστεύομαι», δήλωσε σχετικά ο Βρετανός.

(…) Σάρωσε στα Brit Awards η Αντέλ (φωτ.), που έφυγε από την τελετή της περασμένης Τρίτης κρατώντας τα βραβεία του καλύτερου καλλιτέχνη, του καλύτερου άλμπουμ (για το πρόσφατο «30») και του καλύτερου τραγουδιού (για το «Easy on me») της χρονιάς. Στη φετινή διοργάνωση, που για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε χωρίς τις παραδοσιακές έμφυλες κατηγορίες, διακρίθηκαν επίσης οι Wolf Alice, Σαμ Φέντερ, Dua Lipa, Μπίλι Αϊλις, Εντ Σίραν κ.ά.

(…) Επέστρεψε στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» ο Αλεκ Μπάλντουιν (φωτ.), τέσσερις μήνες μετά το περιστατικό του πυροβολισμού που στοίχισε τη ζωή της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς. Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός έκανε λόγο για μια «δύσκολη» πρώτη ημέρα, ενώ ανέφερε ότι του λείπουν η σύζυγός του και τα παιδιά του. Οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό συνεχίζονται, ενώ το κινητό τηλέφωνο του Μπάλντουιν παραδόθηκε προ ημερών στις Αρχές της Νέας Υόρκης.