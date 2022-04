Πρόσωπα της Παρασκευής

Η Χιλιανή εικαστικός και ποιήτρια Σεσίλα Βικούνια (φωτ.), με έδρα τη Νέα Υόρκη, επιλέχθηκε από την επιτροπή Turbine Hall της Tate Modern ως η καλλιτέχνις που θα παρουσιάσει ένα νέο έργο μεγάλης κλίμακας στην κύρια είσοδο του μουσείου του Λονδίνου. Η site specific εγκατάσταση θα εγκαινιαστεί τον Οκτώβριο και θα παραμείνει έως τον Απρίλιο του 2023. Η Βικούνια στο έργο της ασχολείται με το θέμα της ανθρώπινης ευθραυστότητας, την οικολογία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

(…) Μολονότι ο Μπόρις Τζόνσον συνήθως μονοπωλεί τη δημοσιότητα, ο φακός αυτήν τη φορά εστιάζει στη σύζυγό του Κάρι Τζόνσον. Η μη εξουσιοδοτημένη βιογραφία του Μάικλ Ασκροφτ με τίτλο «First Lady: Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson» δεν φαίνεται να μπορεί να αποφασίσει εάν η σύζυγος του πρωθυπουργού είναι μια ρηχή παρουσία ή μια ισχυρή δύναμη πίσω από τον «θρόνο» του συζύγου της, αλλά επιβεβαιώνει πως πρόκειται για έναν πολύπλοκο χαρακτήρα, που εμπνέει σε άλλους βαθιά πίστη και σε άλλους αντιπάθεια.

(…) Η εταιρεία Warner Bros απέκτησε επίσημα το ντοκιμαντέρ «Navalny» , πολιτικό αντίπαλο του Πούτιν, του σκηνοθέτη Ντάνιελ Ρόερ, που παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ Σάντανς, με σκοπό να βγει σε 800 κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Σε δύο ειδικές προβολές (11, 12/4) μετά την ταινία θα ακολουθήσει συνομιλία με τους δημιουργούς, με συντονίστρια την επικεφαλής διεθνή ανταποκρίτρια του CNN, Κλαρίσα Γουόρντ.