Πρόσωπα της Παρασκευής

Η βραβευμένη με το Νομπέλ Λογοτεχνίας Ολγκα Τοκάρτσουκ (φωτ.) είναι υποψήφια στην τελική εξάδα για το International Booker για το βιβλίο της «The books of Jacob», σε μετάφραση Τζένιφερ Κροφτ. Τοκάρτσουκ και Κροφτ έχουν τιμηθεί και με Μπούκερ σε παλαιότερη διοργάνωση. Μαζί τους διαγωνίζονται οι Γιον Φος με το βιβλίο «A New Name: Septology VI-VII», Μπόρα Τσενγκ με το «Cursed Bunny», Κλαούντια Πινέιρο με το «Elena Knows», Μιέκο Καβακάμι με το «Heaven» και Τζενταζάλι Σρι με το βιβλίο «Tomb of Sand». Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 26 Μαΐου.

(…) Νωρίτερα από το προγραμματισμένο θα συνεδριάσουν τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών για την «καμπάνα» που θα ρίξουν στον Γουίλ Σμιθ μετά το επεισόδιο στην τελετή των Οσκαρ. Η Ακαδημία θα συνεδριάσει την Παρασκευή για τον ηθοποιό που έχει ήδη παραιτηθεί από μέλος της.

(…) Στο πλαίσιο των «Συναντήσεων με Θέα» που οργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ενωση, και του κύκλου «Μικρασία, η σκυτάλη της Μνήμης», στον οποίο οι καλεσμένοι, ο καθένας από τη δική του πλευρά, μιλούν για το αφήγημα της συνέχειας της Μικρασίας, την προσεχή Τετάρτη η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Πουρνάρα συνομιλεί με τον φιλόλογο Θοδωρή Κοντάρα, βέρο Μικρασιάτη, που τα τελευταία 40 χρόνια έχει καταφέρει να διασώσει λαογραφικά σπαράγματα μουσικής, χορού, αφηγήσεων.