Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Τον τελευταίο έναν περίπου χρόνο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απασχόλησε πολύ τη δημοσιότητα και έφερε το σύνθημα #FreeBritney στα στόματα πολλών σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από τη δικαστική διαμάχη με τον πατέρα της, Τζέιμς Σπίαρς, που ουσιαστικά είχε πλήρη έλεγχο της ζωής της τα τελευταία 13 χρόνια μέσα από την κηδεμονία που της επιβλήθηκε.

Το θέμα όπως ήταν αναμενόμενο έγινε αντικείμενο ερευνών, ανάμεσα σε αυτές και το ντοκιμαντέρ “Framing Britney Spears” που έκαναν από κοινού οι New York Times και το Hulu. To Netflix ακολούθησε στη συνέχεια με ένα ντοκιμαντέρ πάνω στο ίδιο θέμα με τίτλο “Britney VS Spears”.

Η Σπίαρς δικαιώθηκε δικαστικά και εδώ και λίγο καιρό έχει ανακτήσει την ελευθερία της, κάτι που γιορτάζει συχνά-πυκνά μέσα από δημοσιεύσεις της στο Instagram. Μια ακόμα χαρμόσυνη είδηση ήρθε μέσα από τον λογαριασμό της 40χρονης ποπ σταρ, με ένα post μέσα από το οποίο ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στο τρίτο της παιδί.

Η Σπίαρς έγραψε μεταξύ άλλων: «Λοιπόν, έκανα τεστ εγκυμοσύνης και…θα κάνω μωρό». Η τραγουδίστρια έγραψε ακόμα πως είναι μια δύσκολη διαδικασία, μιας και στην τελευταία εγκυμοσύνη της είχε περιγεννητική κατάθλιψη και ήταν «εντελώς απαίσια».

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει άλλους δύο έφηβους γιους με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλάιν. Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα αποκτήσει παιδί με τον τωρινό σύντροφο και αρραβωνιαστικό της, Σαμ Ασγκάρι.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κηδεμονία της, η Σπίαρς στερούταν μεταξύ άλλων την ελευθερία να παντρευτεί αλλά και να αποκτήσει παιδιά, μιας και της επιβαλλόταν αντισύλληψη παρά τη θέλησή της.