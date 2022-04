Πρόσωπα της Παρασκευής

Σε ηλικία 69 ετών έφυγε από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο, ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Λογαρίδης (φωτ.). Yπήρξε μέλος του συγκροτήματος Poll, μαζί με τον Κώστα Τουρνά και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Η αγάπη του για τη μουσική ξεκίνησε όταν ήταν 10 ετών και απέκτησε την πρώτη του κιθάρα. Στα 14 έφτιαξε το πρώτο του συγκρότημα, τους Juniors, και λίγο αργότερα τους Sphinx. Ο Λογαρίδης συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες όπως οι Παύλος Σιδηρόπουλος, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Χάρις Αλεξίου, Πυξ Λαξ κ.ά.

(…) Στο επίκεντρο έρευνας για σεξουαλική παρενόχληση βρίσκεται ο 84χρονος ηθοποιός Φρανκ Λανγκέλα. Κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της σειράς του Netflix «The Fall of the House of Usher». Ο υποψήφιος για Οσκαρ ηθοποιός έχει αποχωρήσει από τα γυρίσματα και σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες δεν θα επανέλθει. Οι υπεύθυνοι του Netflix, πάντως, αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο.

(…) Την ενοχή του παραδέχτηκε ο οσκαρικός ηθοποιός Κούμπα Γκούντινγκ Τζούνιορ στις κατηγορίες για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μια γυναίκα σε νυχτερινό κέντρο του Μανχάταν. Ο ηθοποιός συνελήφθη το 2019 ύστερα από καταγγελία μιας γυναίκας για θωπεία και ακολούθησαν άλλες δύο καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά, τις οποίες ο Γκούντινγκ Τζ. αρνείται.