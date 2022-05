Πρόσωπα της Πέμπτης

Μήνυση κατά του Αµερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ (φωτ.) φέρεται να κατέθεσε Αμερικανός πάστορας, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε στο τραγούδι «Come To Life» απόσπασμα από θρησκευτικό του κήρυγμα –συγκεκριμένα, ηχητικό απόσπασμα διάρκειας 70 δευτερολέπτων, με φράσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται– χωρίς να έχει εξασφαλίσει την άδειά του. Ο πάστορας μηνύει επίσης και τη δισκογραφική εταιρεία που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο άλμπουμ.

(…) Το Rock and Roll Hall of Fame ανακοίνωσε χθες τα ονόματα των εισακτέων του 2022. Πρόκειται για καλλιτέχνες και γκρουπ όπως η Ντόλι Πάρτον, ο Εμινεμ, οι Γιουρίθμικς, οι Ντουράν Ντουράν, ο Λάιονελ Ρίτσι, που εκφράζουν διαφορετικά μουσικά είδη. Ανάμεσα στους εισακτέους ξεχωρίζει η 76χρονη Ντόλι Πάρτον, η οποία ήδη από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της είχε δηλώσει: «Είμαι πολύ κολακευμένη που έχω προταθεί για μια θέση στο Rock and Roll Hall of Fame, όμως δεν αισθάνομαι ότι έχω κερδίσει αυτό το δικαίωμα».

(…) Επικίνδυνο επάγγελμα έχει γίνει το stand up comedy και στις ΗΠΑ, καθώς ένας νεαρός επιτέθηκε στον κωμικό Ντέιβ Σαπέλ κατά τη διάρκεια της παράστασής του στο Λος Αντζελες. Ο 23χρονος Ιζάια Λι συνελήφθη και πάνω του βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Νωρίτερα ο Σαπέλ είχε αστειευτεί για την κριτική που έχει δεχθεί σχετικά με τις αναφορές του σε τρανς ανθρώπους.