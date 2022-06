Πρόσωπα της Παρασκευής (03/06)

Με τη στολή του υπερήρωα πρόκειται να δούμε σύντομα και τον Οουεν Γουίλσον (φωτ.), πρωταγωνιστώντας στο «Secret Headquarters», μια πρωτότυπη ταινία του Paramount+, η οποία σύμφωνα με την πλατφόρμα θα κυκλοφορήσει μέσα στον Αύγουστο. Ταιριαστή με τα γούστα του Γουίλσον, η ταινία θα έχει πιθανότατα κωμικό χαρακτήρα, με μια παρέα παιδιών που ανακαλύπτουν τυχαία το αρχηγείο ενός υπερήρωα και αναγκάζονται να το υπερασπιστούν κόντρα σε σούπερ κακούς.

(…) Αν σας αρέσουν τα ιταλικά τραγούδια και ειδικά τα ερωτικά, τότε η βραδιά της 22ας Ιουνίου είναι για εσάς. Ο Ιταλός τενόρος Αλεσάντρο Σαφίνα (φωτ.) έρχεται στην Αθήνα και στο CT Garden Theater για μια συναυλία όπου διάσημες άριες θα συνδυαστούν με σπουδαία ποπ και ροκ κομμάτια σε ένα μοναδικό σύνολο.

(…) Ψυχρές παραμένουν οι σχέσεις των δύο «μεγάλων κυριών» του πάλαι ποτέ «Sex and the City». Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (φωτ.) μίλησε για πρώτη φορά για τη σχέση της με την Κιμ Κατράλ στο The Hollywood Reporter και αποκάλυψε ότι τα σχέδια για την τρίτη ταινία της επιτυχημένης σειράς ναυάγησαν το 2017 εξαιτίας των απαιτήσεων που είχε θέσει η Κατράλ στα στούντιο της Warner Bros. Οι δημόσιες επιθέσεις της Κατράλ «πόνεσαν πολύ», είπε η Πάρκερ, η οποία πρόσθεσε ότι η ηθοποιός έμεινε έξω από το «And just like that» γιατί «δεν νιώθαμε άνετα πια».