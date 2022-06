Πρόσωπα της Τετάρτης 08/06

Η μάλλον στενάχωρη είδηση πως ο επόμενος, τρίτος, κύκλος του «Ted Lasso» θα είναι πιθανότατα και ο τελευταίος, έγινε πρόσφατα γνωστή. Η υπέροχη σειρά της Apple TV, με τον Τζέισον Σουντέικις (φωτ.) στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αμερικανού προπονητή που κοουτσάρει μια ομάδα της Premier League, φαίνεται πως οδηγείται σε φινάλε, με τον δημιουργό Μπρετ Γκολντστάιν να αναφέρει πως ήδη γράφει «με αυτό το σκεπτικό».

(…) Παρουσία της σκηνοθέτιδος Μάγκι Τζίλενχαλ (φωτ.), θα γίνει η πανελλήνια πρεμιέρα της «Χαμένης κόρης», η οποία ταυτόχρονα θα ανοίξει και την αυλαία του 12ου Athens Open Air Film Festival στις 14 Ιουνίου. Η Αμερικανίδα κινηματογραφίστρια και ηθοποιός θα βρεθεί στην Αθήνα και στο θέατρο Αττικού Αλσους «Κατίνα Παξινού» για την πρεμιέρα, όπου θα παρευρεθεί ακόμη ο ηθοποιός Πίτερ Σάρσγκαρντ, καθώς και πλήθος Ελλήνων συντελεστών της ταινίας, η οποία γυρίστηκε στη χώρα μας.

(…) Σε πρόσφατη συναυλία των Coldplay στο Νιου Τζέρσεϊ «εισέβαλε» ο Μπρους Σπρίνγκστιν (φωτ.), μεγαλώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό των φαν του συγκροτήματος. Το «Αφεντικό» μάλιστα δεν δίστασε να πάρει κιθάρα και μικρόφωνο και να συμμετάσχει στην εκτέλεση των κομματιών «Working on a Dream» και «Dancing in the Dark»· ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, από την πλευρά του, εξομολογήθηκε στο κοινό πως έχει τατουάζ πάνω του το «Working on a Dream» του Σπρίνγκστιν.