Πρόσωπα της Παρασκευής (08/07)

Mεταβατικό διοικητικό συμβούλιο απέκτησε το ΜΟΜus στη Θεσσαλονίκη με πρόεδρο τον Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο, σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού, αντιπρόεδρο τη δικηγόρο Στυλιανή Ζωή Μακραντωνάκη και με μέλη, μεταξύ άλλων, τον ακαδημαϊκό Δημήτρη Νανόπουλο (φωτ.), τον δημοσιογράφο Γιάννη Κεσσόπουλο, την ιστορικό τέχνης Ματούλα Σκαλτσά. Η θητεία του προηγούμενου συμβουλίου ολοκληρώθηκε πριν από τέσσερις μήνες.

(…) Σε ηλικία 82 ετών πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Κάαν, που ενσάρκωσε τον μεγάλο αδελφό του «Νονού», Σόνι Κορλεόνε, στην εμβληματική ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα το 1972. Ο ρόλος του στην ταινία τού χάρισε και τη μοναδική του υποψηφιότητα για βραβείο Οσκαρ. Η καριέρα του στο σινεμά διεκόπη για μια δεκαετία λόγω της πολυτάραχης ζωής του και επέστρεψε με το «Μίζερι» του Στίβεν Κινγκ.

(…) Στις 11 Οκτωβρίου, κάτι παραπάνω από ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις HarperCollins και με την υπογραφή του δημοσιογράφου και συγγραφέα Πολ Σέξτον, η βιογραφία του ντράμερ των Ρόλινγκ Στόουνς Τσάρλι Γουότς. Ο τίτλος της είναι «Charlie’s Good Tonight: The Life, the Times, and the Rolling Stones: The Authorized Biography of Charlie Watts» και θα περιλαμβάνει προλόγους από τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς.