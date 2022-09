Πρόσωπα της Τετάρτης (07/09)

Το πρώτο του μυθιστόρημα εδώ και 13 χρόνια, με τίτλο «The shards» (Τα θραύσματα), πρόκειται να κυκλοφορήσει ο συγγραφέας της «Αμερικανικής ψύχωσης» και του «Λιγότερο από το μηδέν», Μπρετ Ιστον Ελις (φωτ.). Το στόρι θα διαδραματίζεται στο Λος Αντζελες τη δεκαετία του ’80 και θα παρακολουθεί τις σχέσεις μιας παρέας εφήβων από εύπορες οικογένειες, ενώ στην πόλη κυκλοφορεί ένας κατά συρροήν δολοφόνος. Το «The shards» αναμένεται να εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2023.

Ο γηραιότερος συγγραφέας που κερδίζει μια θέση στη βραχεία λίστα του λογοτεχνικού βραβείου Μπούκερ είναι από χθες ο 87χρονος Aλαν Γκάρνερ . Ο Βρετανός διεκδικεί το βραβείο με το μυθιστόρημά του «Treacle walker», ενώ οι συνυποψήφιοί του είναι οι Πέρσιβαλ Eβερετ («The trees»), Ελίζαμπεθ Στράουτ («Oh William!»), ΝοΒάιολετ Μπουλαγουάιο («Glory»), Κλερ Κίγκαν («Small things like these») και Σίχαν Καρουνατιλάκα («The seven moons of Maali Almeida»). Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 17 Οκτωβρίου.

(…) Ορθιος πάνω σε ένα μικρό διπλάνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, την ώρα που εκτελεί πτήση, εμφανίστηκε ο Τομ Κρουζ σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Γνωστός για την απροθυμία του να αντικατασταθεί από κασκαντέρ στις επικίνδυνες σκηνές, ο Αμερικανός ηθοποιός, αφού απολογήθηκε για τον έντονο θόρυβο της μηχανής του διπλάνου, ενημέρωσε το κοινό του ότι πετούσε πάνω από το φαράγγι του ποταμού Μπλάιντ στη Νότιο Αφρική, όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας «Mission impossible».