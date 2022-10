Πρόσωπα της Τετάρτης (05/10)

Ο Βρετανός κωμικός Τζον Ολιβερ (φωτ.) και παρουσιαστής της επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής «Last Week Tonight» ανήκει πλέον στους Βρετανούς που υποστηρίζουν την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Αναφερόμενος στις κλεμμένες αρχαιότητες που βρίσκονται στα μουσεία ανά τον κόσμο χαρακτήρισε το Βρετανικό Μουσείο «το μεγαλύτερο τμήμα απολεσθέντων του κόσμου» και επισήμανε το παράδειγμα των Γλυπτών του Παρθενώνα που αφαιρέθηκαν από την Ελλάδα από τον λόρδο Ελγιν τον 19ο αιώνα.

(…) Επειτα από πίεση ακτιβιστών και της φωτογράφου Ναν Γκόλντιν, και το Μουσείο Victoria and Albert αφαίρεσε το όνομα Σάκλερ από τους τοίχους του ακολουθώντας το παράδειγμα του ΜΕΤ, του Μουσείου Γκούγκενχαϊμ, του Βρετανικού Μουσείου κ.ά. Οι διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν υπό την καθοδήγηση της διάσημης φωτογράφου αποκαλύπτουν συνδέσεις μεταξύ των δωρεών Σάκλερ και του ρόλου της οικογένειας στην κρίση των οπιοειδών. Το θέμα παρουσιάζεται στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Λόρα Πόιτρας «All the beauty and the bloodshed».

(…) Ο σημαντικός Γερμανός εικαστικός Γκέοργκ Μπάζελιτς με επιστολή που έστειλε στο Μουσείο του Μονάχου και στον υπουργό Πολιτισμού της Γερμανίας ζήτησε να αφαιρεθεί το τρίπτυχο «Four elements» του Αντολφ Ζίγκερ από τη μόνιμη συλλογή του μουσείου, υποστηρίζοντας ότι συνδέεται με το ναζιστικό καθεστώς, και χαρακτήρισε το έργο «ναζιστική προπαγάνδα».