Σβαρτζενέγκερ: Ποια διάσημη ατάκα του προέκυψε «τυχαία, από μια διαφωνία με τον σκηνοθέτη»

Μία από τις διασημότερες ατάκες της μεγάλης οθόνης προέκυψε τυχαία, ομολογεί ο άνθρωπος που την ξεστόμισε, περνώντας τη στην κινηματογραφική αιωνιότητα.

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ αποκάλυψε πως η θρυλική φράση «I’ll be back» που είπε σαν άλλος Εξολοθρευτής στην ταινία The Terminator του 1984, προέκυψε… κατά λάθος, μετά από διαφωνία του με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

«Ο Τζιμ Κάμερον κι εγώ διαφωνούσαμε στο πώς θα πω την ατάκα γιατί δεν μου ήταν εύκολο να πω το ‘Ι’ll’» θυμάται ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Και περιγράφει: «Του είπα ‘νομίζω πως θα είναι πιο δυνατό να πω ‘I will be back’ κι ο Κάμερον μου απάντησε ‘είσαι και σεναριογράφος τώρα; Μια λέξη είναι μόνο. Μη μου λες πώς θα γράφω και δε θα σου λέω πώς να παίζεις’».

Ο Σβαρτζενέγκερ αντέδρασε, ανταπαντώντας στον Καναδό σκηνοθέτη πως «μου λες πώς να παίζω κάθε γ@@@ο λεπτό».

Στο τέλος, ωστόσο, ασφαλώς και επικράτησε το θέλω του σκηνοθέτη, ο οποίος είπε στον «Αρνι»: «Αρνολντ, νομίζεις πως ακούγεται περίεργα, αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό που το κάνει ωραίο είναι πως εσύ ακούγεσαι διαφορετικά από εμένα ή τον Τσάρλι εκεί. Αυτό το κάνει να λειτουργεί».

Επειτα, ο Καναδός συμβούλεψε τον Αυστρο-αμερικανό σταρ να πει την ατάκα δέκα φορές. «Πες τη με διαφορετικούς τρόπους. Η κάμερα θα γράφει κι έπειτα θα διαλέξουμε μία από αυτές».

Έτσι κι έγινε, με το σχέδιο Κάμερον να θριαμβεύει.

«Βγαίνει η ταινία, είμαι στο Σέντραλ Παρκ. Ερχεται ένας τύπος και λέει ‘πες την ατάκα’» ανέφερε ο Σβαρτζενέγκερ που παραδέχεται πως οι τέσσερις αυτές λέξεις τον ακολουθούν έως σήμερα: «Πριν από λίγες ημέρες ήμουν στο Ασπεν για σκι και έρχεται ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου και μου ζητά να πω την ατάκα».

«Να λοιπόν πώς ξεκίνησε και πού έχει καταλήξει. Είναι τρελό» δήλωσε ο ίδιος, παραδεχόμενος πάντως πως ενώ ο ίδιος έχει τελειώσει με το Terminator, το ρομπότ από το μέλλον που μπορεί να σώσει ή να καταστρέψει την ανθρωπότητα, το ίδιο το κόνσεπτ δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Κάποιος ήρθε με τη σπουδαία αυτή ιδέα. Ο Εξολοθρευτής ήταν εν πολλοίς υπεύθυνος για την επιτυχία μου, οπότε πάντα θα τον βλέπω με μεγάλη στοργή» ομολόγησε.

Πηγή: CNN

