Αίγυπτος: Ανεύρεση δεκάδων σαρκοφάγων σε εξαιρετική κατάσταση (βίντεο)

Πάνω από 100 σαρκοφάγους αποκάλυψαν αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο, στην περιοχή της Σακάρα, σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα της χρονιάς.

Είναι η ίδια περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί και αναδειχθεί δεκάδες άλλα αντίστοιχα ευρήματα τον περασμένο μήνα, καθώς η Αίγυπτος προσπαθεί να ανακινήσει το ενδιαφέρον των τουριστών στη χώρα των Φαραώ.

Από το Σάββατο οι νεοευρεθείσες σαρκοφάγοι εκτίθενται σε μια βιαστικά δημιουργημένη έκθεση πλάι στην κλιμακωτή πυραμίδα του Ζοσέρ.

Egypt unearthed more than 100 sarcophagi in Saqqara on Saturday, the same ancient burial ground where dozens of coffins were also found last month as the country continues to make major discoveries in its bid to lure back tourists. https://t.co/bXXYJE4D0c pic.twitter.com/drZXzqjbRk

— ABC News (@ABC) November 15, 2020