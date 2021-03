Μήνυμα νίκης του Αλ. Μπουρλά που έλαβε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου

Έμπλεος ικανοποίησης και ανακούφισης, ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη επικεφαλής της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι έλαβε και τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Αναρτώντας και τη σχετική φωτογραφία, ο Έλληνας επιστήμονας έγραψε στο Twitter: «Είμαι ενθουσιασμένος που έλαβα και τη δεύτερη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της Covid-19».

Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There’s nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus. pic.twitter.com/ES05WPBLJA

— AlbertBourla (@AlbertBourla) March 10, 2021