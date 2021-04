NASA: Το OSIRIS-Rex ολοκλήρωσε τις βόλτες του γύρω από τον αστεροειδή Μπενού (βίντεο)

Oλοκληρώθηκε και η τελευταία, κοντινή περιφορά του OSIRIS-Rex γύρω από τον αστεροειδή Μπενού, ο οποίος σήμερα απέχει από τον πλανήτη Γη περίπου 298 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το διαστημικό σκάφος της ΝASA ξεκινά πλέον να απομακρύνεται αργά – αργά, ενώ στις 10 Μαΐού θα πυροδοτήσει τις μηχανές του για να ξεκινήσει το διετές ταξίδι επιστροφής του στη Γη.

Our #OSIRISREx spacecraft successfully completed its last flyover of asteroid Bennu early this morning. The mission added this maneuver to document surface changes resulting from sample collection on Oct. 20, 2020. https://t.co/x498gKG6kZ pic.twitter.com/aBcjJZLmxe

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) April 7, 2021