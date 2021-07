Κομισιόν: Γιατί πρέπει όλοι οι υγειονομικοί να εμβολιαστούν

Έκκληση με σαφή και αδιάσειστα επιχειρήματα υπέρ του εμβολιασμού των υγειονομικών ανά την Ευρώπη κάνει η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξηγώντας με πολύ απλά λόγια γιατί δεν γίνεται να μην εμβολιάζεται κατά του κορωνοϊού ένας επαγγελματίας της υγείας.

Ο «Συνασπισμός για τον Εμβολιασμό», που αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημοσίευσε μια ανακοίνωση με τίτλο «Εμβολιαστείτε για να προστατεύσετε» όπου παρουσιάζει συνοπτικά τους τρεις κεντρικούς λόγους για τους οποίους κανένας υγειονομικός δεν πρέπει να μείνει ανεμβολίαστος, ενώ παράλληλα οφείλει να προωθεί τον εμβολιασμό στον γενικό πληθυσμό.

«Ως επαγγελματίας της υγείας, διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο να μολυνθείτε από τον κορωνοϊό, λόγω της αυξημένης έκθεσής σας σε αυτόν. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη επιλογή σας για να εμποδίσετε τη μόλυνσή σας όπως και των συναδέλφων σας, καθώς και σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές. Επιπλέον εσείς είστε για πολλούς ανθρώπους η κύρια πηγή συμβουλής και πληροφόρησης για τον εμβολιασμό που εμπιστεύονται», αναφέρει το σχετικό κείμενο.

Why should you get a COVID19 vaccine when offered?

💪Vaccines protect you from severe illness/complications

💪Authorised vaccines are safe & effective

💪You can help protect others

