NASA: Ισχυρή ηλιακή έκλαμψη – Φορτισμένα σωματίδια αναμένονται στη Γη

Ο Ήλιος εξέπεμψε μια σημαντική ηλιακή έκλαμψη την Πέμπτη, η οποία έγινε αντιληπτή από το Παρατηρητήριο Ηλιακής Δυναμικής (SDO) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA).

Τα ηλιακά φορτισμένα σωματίδια από την έκλαμψη και τη συνοδευτική στεμματική έκρηξη μάζας αναμένεται να πλήξουν τη Γη σήμερα ή το Σαββατοκύριακο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει θεαματικό σέλας στις βόρειες αρκτικές περιοχές ή και να επηρεάσει τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Οι εκλάμψεις αυτές είναι ισχυρές εκρήξεις ακτινοβολίας, οι οποίες δεν μπορούν να διαπεράσουν την ατμόσφαιρα και να βλάψουν τους ανθρώπους, αλλά – αν είναι αρκετά ισχυρές όπως η συγκεκριμένη – είναι δυνατό να προκαλέσουν ατμοσφαιρική διαταραχή, δηλαδή στον διαστημικό «καιρό» και κατ’ επέκταση προβλήματα στο στρώμα όπου «ταξιδεύουν» τα σήματα GPS και επικοινωνιών.

Η έκλαμψη της Πέμπτης ήταν ισχύος Χ1 (η Χ είναι η πιο ισχυρή κατηγορία εκλάμψεων, με τις Χ2 να έχουν διπλάσια ένταση από τις Χ1, τις Χ3 διπλάσια από τις Χ2 κλπ). Οι πιο ασθενείς εκλάμψεις είναι της κατηγορίας C, ενώ οι ενδιάμεσες της κατηγορίας Μ.

POW! The Sun just served up a powerful flare! ☀️ 💥

At 11:35 a.m. EDT today, a powerful X1-class solar flare erupted from the Sun. NASA’s Solar Dynamics Observatory caught it all on camera. 📸

More on our Solar Cycle 25 blog: https://t.co/L5yS3hJRTx pic.twitter.com/iTwZZ7tCOY

— NASA Sun & Space (@NASASun) October 28, 2021