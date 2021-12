Blue Origin – Λόρα Σέπαρντ: Ταξίδι στα διαστημικά χνάρια του πατέρα της

Ο πύραυλος της Blue Origin που εκτοξεύθηκε σήμερα από το Τέξας είχε μεταξύ των έξι επιβατών του, την Λόρα Σέπαρντ Τσέρτσλεϊ, κόρη του πρώτου Αμερικανού που έφθασε στο διάστημα, πριν από εξήντα χρόνια.

Πρόκειται για την τρίτη επανδρωμένη πτήση της διαστημικής επιχείρησης του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, ο οποίος είχε κάνει ο ίδιος το ταξίδι αυτό με την πρώτη εκτόξευση τον Ιούλιο.

Ο πύραυλος απογειώθηκε στις 09:01 τοπική ώρα του Τέξας (17:01 ώρα Ελλάδας) για μια πτήση που διήρκεσε μερικά λεπτά. Η κάψουλα στην κορυφή του πλήρως αυτόνομου εξαώροφου διαστημοπλοίου ανέβηκε σε ύψος περίπου 106 χιλιομέτρων πριν επιστρέψει στη Γη, κατεβαίνοντας με ανεπτυγμένα αλεξίπτωτα για να προσγειωθεί μαλακά στην έρημο. Ο πύραυλος, από την πλευρά του, επέστρεψε αυτόματα και προσγειώθηκε σε μια πίστα.

BREAKING: Blue Origin’s New Shepard lifts off, carrying @GMA co-anchor Michael Strahan and crew of astronauts for an historic launch to the edge of space. LIVE UPDATES: https://t.co/EoDkjYiYhd pic.twitter.com/NJdPN0KG00 — ABC News (@ABC) December 11, 2021

Ολόκληρη η πτήση, από την απογείωση ως την προσγείωση, διήρκεσε λίγο περισσότερο από 10 λεπτά της ώρας.

Το πλήρωμα βρέθηκε για λίγα λεπτά σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Ήταν η πρώτη φορά που ήταν πλήρης η κάψουλα του πυραύλου New Shepard, ο οποίος πήρε το όνομά του ακριβώς από τον πατέρα της Λόρα Σέπαρντ Τσέρτσλεϊ, τον αμερικανό πρωτοπόρο του διαστήματος Άλαν Σέπαρντ. Στις προηγούμενες πτήσεις υπήρχαν μόνο τέσσερις επιβάτες.

Στην κάψουλα επέβαιναν επίσης μια διασημότητα των ΗΠΑ, ο τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρώην παίκτης του αμερικάνικου φουτμπόλ Μάικλ Στράχαν και τέσσερις επιβάτες που είχαν πληρώσει για το ταξίδι: οι επιχειρηματίες Ντίλαν Τέιλορ και Ίβαν Ντικ και ένας πατέρας και το παιδί του, οι Λέιν και Κάμερον Μπες, 23 ετών. Η τιμή του εισιτηρίου δεν είναι γνωστή.

“Good Morning America” host Michael Strahan, the daughter of famed astronaut Alan Shepard, and four paying customers have landed back on earth following their 10-minute flight into space aboard the Blue Origin flight. https://t.co/F8mZQH292c pic.twitter.com/YYYGVbpI6m — CNN (@CNN) December 11, 2021

Ο πύραυλος απογειώθηκε κάθετα και σε ύψος περίπου 75 χιλιομέτρων αποσπάσθηκε η κάψουλα, η οποία συνέχισε την πορεία της μέχρι να φθάσει σε ύψος άνω των 100 χιλιομέτρων, εκεί που αρχίζει η γραμμή Κάρμαν που οριοθετεί την αρχή του διαστήματος, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση.

Blue Origin’s NS-19 flight successfully sends, Dylan Taylor, Lane and Cameron Bess, Laura Shepard Churchley, Michael Strahan and Evan Dick to space and back. #blueorigin #Space pic.twitter.com/HnL71o0Ein — VOLT News (@volt_ath) December 11, 2021

Οι επιβάτες μπόρεσαν να λύσουν τις ζώνες ασφαλείας τους, να βρεθούν για μερικά λεπτά σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας και να θαυμάσουν την καμπύλη της γης μέσα από πολύ μεγάλα φινιστρίνια.