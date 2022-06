Σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο: Πέντε πλανήτες στη σειρά σαν «κολιέ από μαργαριτάρια» (εικόνες)

Μόλις ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο και στον ουρανό έχουν δώσει «ραντεβού» πέντε πλανήτες. Πρόκειται για μια σπάνια σύνοδο του Ερμή, της Αφροδίτης, του Άρη, του Δία και του Κρόνου η οποία δεν θα γίνει ξανά ορατή πριν το 2040.

Το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και με γυμνό μάτι πριν την αυγή έως τη Δευτέρα 27 Ιουνίου. Το Σάββατο 25 Ιουνίου, στη «συνάντηση των πέντε» θα παρεισφρήσει και η Σελήνη («εκπροσωπώντας» τη Γη) ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον Άρη.

Εκτός των άλλων, είναι μία σπάνια ευκαιρία να δει κάποιος τον Ερμή, τον κοντινότερο στον Ήλιο πλανήτη του ηλιακού συστήματός μας, ο οποίος συνήθως «εξαφανίζεται» λόγω του έντονου ηλιακού φωτός.

Οι πλανήτες θα φαίνονται σαν ένα «κολιέ από μαργαριτάρια» κοντά στον ορίζοντα και μάλιστα με τη σειρά που πράγματι απέχουν από τον Ήλιο. Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση εκτιμάται ότι είναι 45 έως 90 λεπτά πριν την ανατολή του Ήλιου, σε κατεύθυνση ανατολική, ιδανικά με σημείο παρατήρησης κάποιο ψηλό σημείο, όπως λόφο.

PASS IT ON: A rare sight, don’t miss it! All planets visible to the unaided eye with Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, along with the Moon lined up in the southeast sky Friday morning an hour before sunrise. #Space pic.twitter.com/dv6mDySNeZ

— Mark Tarello (@mark_tarello) June 23, 2022