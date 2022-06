Διάστημα: Η NASA ανέβαλε την εκτόξευση της αποστολής «Psyche»

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για φέτος το φθινόπωρο εκτόξευση της αποστολής στον πλούσιο σε μέταλλα μεγάλο αστεροειδή «Psyche» (Ψυχή) αναβάλλεται, ενώ δεν αποκλείεται η αποστολή -η πρώτη σε έναν «μεταλλικό» αστεροειδή- να ματαιωθεί οριστικά.

Η αναβολή οφείλεται σε καθυστέρηση στην παράδοση του λογισμικού πτήσης του σκάφους, καθώς και του εξοπλισμού για τις δοκιμές του, με συνέπεια η NASA να μην διαθέτει πια επαρκή χρόνο ώστε να είναι έγκαιρα έτοιμη για την εκτόξευση εντός του 2022.

Το «παράθυρο» για την εκτόξευση διαρκεί από την 1η Αυγούστου έως τις 11 Οκτωβρίου, προκειμένου το σκάφος να φτάσει στον αστεροειδή το 2026. Όμως οι μηχανικοί του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια δεν θα έχουν προλάβει να βεβαιωθούν ότι το λογισμικό του σκάφους λειτουργεί σωστά.

Some decisions aren’t easy, but they’re the right ones to make. Our #MissionToPsyche won’t make its planned 2022 launch attempt. An independent review board (usually experts from government, academia & industry) will look at options for next steps: https://t.co/To99ZklbjU pic.twitter.com/4v94cGNbh1

— NASA (@NASA) June 24, 2022