Διάστημα: Το σκάφος DART της NASA έβγαλε από την τροχιά του τον αστεροειδή Δίμορφο

Το διαστημικό σκάφος το οποίο η NASA έστειλε να συντριβεί σκόπιμα πάνω σε έναν αστεροειδή, τον περασμένο μήνα, κατάφερε να βγάλει από τη φυσική τροχιά του τον διαστημικό βράχο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας.

Η αποστολή αυτή θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να μάθει πώς μπορεί να προστατευθεί από μια ενδεχόμενη μελλοντική απειλή, εκτρέποντας τους αστεροειδείς από την πορεία τους.

CONFIRMED: Analysis of data obtained over the past 2 weeks by the #DARTMission team shows impact with Dimorphos has successfully altered the asteroid’s orbit by 32 minutes – marking the 1st time humans have changed the orbit of a celestial object in space! https://t.co/MjmUAFwVSO pic.twitter.com/4Qiy1mC4gK

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) October 11, 2022